מתנה ממותגת צריכה לשרת מטרה כפולה: להעניק ערך אמיתי לעובד ולהעביר מסר של הערכה. חשוב להגדיר מראש אם המטרה היא חיזוק שייכות או קידום ערכי החברה. כאשר המטרות ברורות, קל יותר לבחור פריט שמתאים לקהל היעד ולתקציב.

יש לקחת בחשבון את תחום העיסוק של החברה ואת אופי העבודה. עובדים במשרד יעדיפו פריטים שימושיים לשולחן העבודה, בעוד עובדים בשטח יעריכו מוצרים ניידים ועמידים. התאמה זו מגבירה את הסיכוי שהמתנה תישאר בשימוש לאורך זמן. בנוסף, כדאי לשקול את העונה שבה מחלקים את המתנה ואת האקלים המקומי כדי להבטיח שהפריט יתאים לצרכים בפועל.

עובדים מעריכים מתנות שמשקפות הבנה אמיתית של שגרת יומם. לכן מומלץ לבחון דוגמאות קודמות ולהתייעץ עם צוותי משאבי אנוש שמכירים את הצרכים היומיומיים מקרוב.

קריטריונים לבחירת מוצר איכותי

איכות החומר והגימור הם גורמים מכריעים ברושם שהמתנה יוצרת. מוצר זול או שביר עלול לשדר מסר הפוך מזה המיועד. מומלץ לבדוק אפשרויות של מוצרים בעלי תקן איכות גבוה שמחזיקים מעמד בשימוש יומיומי.

חשוב גם לוודא שהלוגו מוטבע בצורה מקצועית ולא פוגעת באסתטיקה של הפריט. מיקום הלוגו צריך להיות בולט אך לא דומיננטי מדי, כך שהעובד ירגיש בנוח להשתמש במוצר גם מחוץ למסגרת העבודה. בחירה בחומרים עמידים כמו מתכת, עץ איכותי או בד חזק תורמת לאורך חיים ארוך יותר של המתנה.

בדיקת איכות כוללת גם בחינת האריזה וההגשה. אריזה מושקעת יוצרת רושם ראשוני חיובי ומעצימה את תחושת ההערכה שהעובד חווה.

שילוב בין פונקציונליות למותג

מתנה טובה היא כזו שהעובד משתמש בה באופן קבוע ומזכירה לו את החברה. פריטים כמו בקבוקי שתייה, מחברות איכותיות או אביזרי טכנולוגיה מצליחים לשלב בין שני העולמות. כאשר הפריט שימושי, הסיכוי שהוא יישאר בסביבה האישית גבוה יותר.

אייפרומו מתמחה בפיתוח פתרונות מיתוג שמחברים בין צורכי העובדים לבין זהות החברה. הם מציעים מגוון רחב של מוצרים שנבחרו בקפידה כדי להבטיח שימוש ארוך טווח.

מתנות לעובדים קונים באייפרומו ומקבלים ליווי מקצועי שמבטיח התאמה מלאה לצרכי הארגון. מתנות לעובדים קונים באייפרומו מספקים גם אפשרויות התאמה אישית שמגבירות את תחושת השייכות.

שילוב נכון בין שימושיות למיתוג יוצר מתנה שמשמשת כשגריר שקט של החברה. עובדים שמשתמשים בפריט מדי יום הופכים אותו לחלק משגרת חייהם ומחזקים את הקשר הרגשי לארגון.

התאמה לתרבות הארגונית

כל ארגון נושא ערכים ייחודיים שכדאי לשקף גם במתנות. חברה שמדגישה קיימות תעדיף מוצרים מחומרים ממוחזרים, ואילו ארגון טכנולוגי יבחר פריטים חדשניים. התאמה כזו מחזקת את המסר שהחברה פועלת בהתאם לערכיה.

חשוב לערב את העובדים בתהליך הבחירה כאשר הדבר אפשרי. סקר קצר או קבוצת מיקוד יכולים לחשוף העדפות שלא היו ידועות קודם ולמנוע בחירה של פריטים שלא יתקבלו בברכה. שיתוף כזה בונה מחויבות ומגביר את הסיכוי שהמתנה תתקבל בחיוב.

תקציב ושיקולי עלות תועלת

תקציב ריאלי מאפשר לבחור מוצרים איכותיים בלי לחרוג מהמסגרת. לעיתים עדיף להשקיע בסכום גבוה יותר על פריט אחד איכותי מאשר לפזר תקציב על כמה מוצרים זולים. חישוב עלות ליחידה צריך לכלול גם את עלויות ההטבעה והאריזה.

יש לבדוק אפשרויות של כמות מינימלית והנחות על הזמנות גדולות. תכנון מראש מאפשר לנצל מבצעים עונתיים ולהוזיל את העלות הכוללת מבלי לפגוע באיכות. חשוב גם להשוות בין ספקים שונים כדי לקבל את התמורה הטובה ביותר לכסף.

מדידת הצלחה של המתנה

לאחר חלוקת המתנות כדאי לעקוב אחר התגובות והשימוש במוצרים. משוב מהעובדים מספק תובנות חשובות לשיפור ההחלטות בעתיד. ניתן גם לבדוק האם המתנות תרמו לשיפור תחושת השייכות או למיתוג החברה בסביבה החיצונית.

הצלחה נמדדת גם במידת השימוש המתמשך במוצר. כאשר עובדים משתמשים במתנה באופן יומיומי ומדברים עליה בחיוב, המטרה הושגה. מעקב שנתי אחר שימוש בפריטים יכול לחשוף מגמות ולסייע בתכנון מתנות עתידיות.

הנקודה שממשיכים ממנה היא הבנת הקשר העמוק בין בחירה מושכלת של מתנות לבין בניית תרבות ארגונית חזקה. אייפרומו ממשיכה לסייע לארגונים ביצירת פתרונות מיתוג שמותירים רושם מתמשך ומחזקים את הקשר עם העובדים.