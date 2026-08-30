צבוע מפוספס נלכד ביום שישי האחרון במלכודת שהוטמנה על ידי ערבים באזור הסמוך ליישוב קידר. לאחר שנלכד ולא הצליח להימלט, רגמו אותו באבנים עד שמת.

הצבוע המפוספס הוא הטורף הגדול ביותר שנותר בישראל והמין היחיד בארץ ממשפחת הצבועיים. אוכלוסייתו בישראל מונה כ-1,000 פרטים בוגרים הנמצאים במצב מאוים.

לצבוע המפוספס תפוצה גאוגרפית רחבה, הכוללת אזורים באפריקה, במזרח התיכון, במרכז אסיה ובתת-היבשת ההודית. האוכלוסייה העולמית מוערכת בפחות מ-10,000 פרטים, והיא מתמודדת בין היתר עם רדיפה ממושכת וירידה בכמות הטרף.

בישראל הצבועים חיים בשטחים שאינם מיושבים, למעט מרומי החרמון ושטחי חולות נודדים. בין האיומים שעמם מתמודד הצבוע המפוספס בארץ נמצאים הרעלות, ירי, פינוי פגרים ודריסות, כאשר הדריסות נחשבות לאיום החמור ביותר.

הצבוע המפוספס הוא בעל חיים לילי, המופיע בדרך כלל בחשכה וחוזר למאורתו לפני הזריחה. עיקר מזונו מבוסס על נבלות, אך פרטים גדולים מסוגלים גם לצוד ולהרוג טרף.