המצפה החדש צילום: יאיר צפדיה

ביישוב החדש גופנה הוקם מצפה לזכרו של סרן טל מובשוביץ, שנפל בעזה והותיר אחריו אישה, בן ובת.

המצפה נועד להנציח את זכרו ולאפשר למבקרים במקום לזכור אותו ואת תרומתו.

יאיר צפדיה, חברו של טל, התייחס למשמעות ההתיישבות במקום: "זו ממש מלחמה על הקרקע, איפה שאנחנו לא נהיה האויב יהיה". הוא הוסיף, "מי שמתבונן סביב רואה את כל הכפרים מסביבנו, ומבין את המשמעות האסטרטגית של המצפה".

עשהאל מובשוביץ, אביו של טל, סיפר על המשמעות שהוא רואה בהנצחת בנו במקום. "טל הוא חוליה בשרשרת הדורות המשפחתית והלאומית שלנו שמחברת את עם ישראל עם ארץ ישראל ותורת ישראל".

מובשוביץ הוסיף, "טל מונצח במצפה מתוך רצון שאנשים שיטיילו כאן בנוף המדהים הזה ימשיכו לזכור אותו ואת התרומה שלו".

חנוכת המצפה צילום: יאיר צפדיה