קטי דור, ראש דסק הבריאות בתאגיד השידור הישראלי, הודיעה כי היא עוזבת את התאגיד לאחר 36 שנים בשידור הציבורי.

"אחרי 36 שנים בשידור הציבורי, 9 וחצי מהן בתאגיד, 15 שנים כראש תחום הבריאות, אני עוזבת את תאגיד השידור הציבורי. מקום שהיה לי בית, חיים ומשפחה", כתבה דור. היא הוסיפה כי מבחינתה עשיית עיתונות היא "שליחות מאוד גדולה", וכי האינטרס הציבורי עמד תמיד לנגד עיניה.

דור סיכמה את שנות עבודתה בתחושת גאווה מקצועית וציינה את התחקירים, הכותרות, הפרסומים, החשיפות והסרטים הדוקומנטריים שבהם עסקה. לדבריה, במהלך השנים הייתה שותפה לפרסומים שהובילו לשינויים בישראל.

בין היתר הזכירה דור את חשיפת מצבו של המשורר דוד אבידן ואת חשיפת תרומת הדם הנגועה באיידס לילד בן תשע. לדבריה, החשיפה השנייה השפיעה על ההנחיות בתחום תרומות הדם.

דור ציינה גם את סדרת כתבות התחקיר שלה בנושא תמותה מזיהומים בבתי החולים. לדבריה, הפרסום הביא להקמת היחידה הארצית למלחמה בזיהומים ולפתיחת חקירה של מבקר המדינה.

פרק משמעותי נוסף שאותו הזכירה היה סיקור מגפת הקורונה. "שנתיים וחצי שבהן זכיתי להוביל באינטנסיביות את הסיקור החדשותי במגפה העולמית שנחתה עלינו, בכל הפלטפורמות של כאן", כתבה.

בהתייחסה לשנותיה בתאגיד כתבה דור כי היו אלה "שנים נהדרות, עדנה לעיתונאים אמיתיים". דור הודתה לעורכים, למפיקים, לצלמים, למנהלים, לקולגות, לכתבים בדסק הבריאות ולמקורות שליוו אותה לאורך שנות עבודתה. "זה לא נגמר, רק משתנה, נתראה בפרק הבא", כתבה.

בסיום דבריה התייחסה דור לשינויים שעברה העיתונות לאורך השנים והדגישה את חשיבות השמירה על הערכים העיתונאיים. "דווקא בגלל זה חובה עלינו להמשיך להילחם על הערכים העיתונאיים כי אי אפשר אחרת. לא נפסיק לרדוף אחרי האמת", כתבה.