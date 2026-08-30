שורה של אדמו"רים וראשי חצרות חסידיות בניו יורק קיבלו בימים האחרונים הזמנה רשמית מלשכתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להשתתף בפגישה מיוחדת בבית הלבן בוושינגטון.

ההזמנה נשלחה לאדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מסקווירא, האדמו"ר מבאבוב והאדמו"ר מויז'ניץ מונסי.

המפגש נועד לדעת המארגנים להביע הכרת הטוב לנשיא על פעילותו למען הקהילה היהודית.

עסקנים וגורמים פוליטיים מקומיים החלו בימים האחרונים בהיערכות לקראת קיום הפגישה המתוכננת ליום חמישי.

האדמו"ר מסאטמר התייחס לקבלת ההזמנה במהלך דרשה שנשא בליל שבת בפני תלמידי המתיבתא בקרית יואל.

לדבריו, תחילה התלבט אם היענות להזמנה מוצדקת בשל עומס הלימודים בחודש אלול וההיערכות לימים הנוראים, אך החליט לבסוף להגיע לאחר שנזכר במקרה דומה בעבר שסייע ליהודים במצוקה.

"כעת ישנו יהודי השרוי בעת צרה, וחשבתי שאולי באמצעות הפגישה נוכל לעזור לו", אמר האדמו"ר. הוא הוסיף כי בכוונתו לנצל את המעמד גם כדי לעסוק בסוגיית גיוס בני הישיבות בישראל.

לצד זאת, ביקש האדמו"ר לצנן את העיסוק הציבורי סביב האירוע ופנה לתלמידיו באומרו: "אני מבקש מכל הבחורים שלא לשקוע בזה. שיעור אחד בסוגיה בישיבה שווה בעיניי יותר מכל העניין הזה".