מחרוזת אלול - להקת לב חדש

לקראת חודש אלול והימים הנוראים משיקה להקת "לב חדש", קליפ חדש 'מחרוזת אלול' שנועד להכניס את הלבבות לאווירה של התחדשות ונוכחות ה'.

המחרוזת מורכבת מניגון אחד של ר' שלמה קרליבך לצד שני ניגוני חב"ד עתיקים, השזורים זה בזה. בלהקה מסבירים כי היצירה נולדה מתוך תפיסה שלפיה עולם הניגון הוא דרך ישירה ופותחת, שיכולה להוביל לחיבור עמוק עם הקב"ה בדרך של אהבה, אמון, דבקות ושמחה.

הקליפ צולם במערת המכפלה ובקבר ישי ורות, מתוך מטרה להתחבר לקב"ה דרך האבות הקדושים ומתוך חיבור עמוק לארץ ישראל. חלק נוסף מהצילומים נערך ביער, בהשראת דבריו של רבי נחמן מברסלב על האפשרות להרגיש ביער ובשדות את קרבת ה' באופן טבעי ומוחשי.

חברי "לב חדש" מבקשים באמצעות הניגון ליצור רגע של עצירה בתוך ימי אלול. לדבריהם, המטרה היא לאפשר לניגון לחדור פנימה ולהשתלב בהכנה לקראת הימים הנוראים.