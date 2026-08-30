גל של מעשי מרמה ואלימות מכוון בימים האחרונים נגד בעלי עסקים ברבעים החרדיים באשדוד.

על פי דיווחים שהגיעו לאתר המקומי 'אשדודס', כנופיה אלימה המורכבת מבני נוער פועלת באופן שיטתי בעיר, מגיעה לבתי עסק, רוכשת מוצרים ומשלמת באמצעות כסף מזויף.

מדובר בדפוס פעולה קבוע שבו משמשים הנערים כשליחים להפצת כסף מזויף ברחבי העיר, בעיקר ברבעים ג' וז'. אולם התופעה אינה נעצרת במרמה בלבד; לפחות בחלק מהמקרים, בעלי עסקים שגילו את התרמית וניסו להעמיד את הנערים על טעותם מצאו את עצמם מותקפים באלימות פיזית במקום.

"הם פועלים באלימות חמורה", העיד אחד מבעלי העסקים באזור, שהזהיר את חבריו לענף וקרא להם שלא להסס ולהזמין משטרה עם זיהוי חשד כלשהו.

מבדיקת הדברים מול משטרת ישראל עולה כי האירוע מוכר היטב לרשויות האכיפה. במשטרה מציינים כי הפעילות המודיעינית והמבצעית מתמקדת כעת גם בניסיון לאתר את המפעילים העומדים מאחורי אותם נערים ומנהלים את רשת זיוף הכספים.

על רקע המקרים, בעלי העסקים ברחבי העיר נקראים להגביר ערנות באופן משמעותי, לבדוק בקפידה את השטרות והמטבעות המתקבלים בקופה, ולהימנע מעימות ישיר שעלול להסלים לאלימות, תוך פנייה מיידית למוקד המשטרה.