אומרים סליחות בכותל המזרחי צילום: באדיבות המצלם

תופעה של חזרה לתפילה בכותל המזרחי של הר הבית מקבלת ביטוי באמירת סליחות במקום. היוזמה החלה בסוף השבוע האחרון וצפויה להימשך בליל חמישי הקרוב.

לדברי היוזמים, הכותל המזרחי עתיק יותר מהכותל המערבי, ובמשך רוב ההיסטוריה היהודית היה בעל חשיבות רבה יותר. הם מסבירים כי כיום אין דבר המונע תפילה במקום, הנמצא במרחק של כמה דקות הליכה מהכותל המערבי.

היוזמים מביאים את דברי המשנה, "לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים". הפתח הראשי של המקדש פנה מזרחה, ולכן כיוון התפילה המרכזי היה ממזרח למערב.

היוזמים הסבירו כי לאורך השנים יהודים רצו להתפלל בהר הבית, אך הדבר לא תמיד התאפשר. בשל כך, יהודים התפללו בכתליו מכיוונים שונים.

כעת הם מבקשים לחדש את הנוכחות והתפילה גם בכותל המזרחי. "עם ישראל חוזר גם לכותל המזרחי. שהוא עתיק וחשוב", אמרו.