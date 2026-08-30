את הסיר הזה לא תשכחו לעולם. כבד עוף, אחד החלקים הזולים והלא מוערכים, מככב כאן בגרסה עשירה ומפתיעה.

שילוב של מתיקות מהפירות היבשים, קראנצ'יות מהפקאנים המומלחים והמסוכרים, ועומק אוממי מהפטריות - יוצר חגיגת טעמים שמזכירה במעט את תבשיל הטנז'יה המוכר.

מצרכים:

חצי ק"ג פטריות

200 גרם פקאנים מומלחים ופקאנים מסוכרים

100 גרם משמש מיובש

50 גרם שזיף מגולען 2

2 בצלים בינוניים פרוסים לרצועות

1 ק"ג כבד עוף צלוי

חצי כוס שמן



אופן ההכנה:

1. בסיר סוטאז' מחממים את השמן ומטגנים את הבצל עד שהוא מזהיב.

2. מוסיפים את הפטריות וממשיכים לטגן כשתי דקות (הפטריות משחירות, אך אל דאגה - זה מה שנותן את טעם האוממי).

3. מוסיפים 3 כוסות מים פושרים ומביאים לבעבוע עדין.

4. מוסיפים את הפירות היבשים ומבשלים כחמש עד שבע דקות, עד שמתקבל רוטב בצבע ענברי.

5. מוסיפים את הכבד הצלוי ומבשלים כרבע שעה על החום הכי נמוך.

6. מגישים - ומשלבים יפה עם יין שרדונה קר או בלאן דה בלאן קר.



ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת "מיוקה" האסיאתית המהודרת בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.