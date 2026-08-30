מפקדים בצבא האמריקני הבהירו לשר המלחמה פיט הגסת' כי הרחבת הפעילות המלחמתית מול איראן תוביל לשחיקת היכולת של הצבא לפעול מול איומים בגזרות נוספות, וכן תפגע באפשרויות ההגנה על העורף, כך נחשף בדיווח של ה"וושינגטון פוסט".

על פי הדיווח, המפקדים הבכירים שזיהו את המגמה להאריך את הצבת הכוחות המאסיבית באזור, השיגו מסמך רשמי להגסת' המפרט את ספקותיהם.

במסמך, מפקדי הפיקוד האירופי, הדרומי והפסיפי, יחד עם הנהגת חיל הים, הביעו את אי-הסכמתם להחלטת השר להאריך את מועדי השירות של כוחותיהם במרחב, אך הדגישו כי יבצעו את ההנחיות כנדרש.

עוד פורסם כי אמצעים וציוד שהיו שייכים למפקדי הפיקודים באירופה, באסיה ובאמריקה הלטינית הועברו לטובת החזית מול איראן כדי לתמוך בפעילות נגד המשטר בטהראן. הסטת המשאבים הזו הגבילה את יכולתם של המפקדים לבצע משימות שוטפות באזוריהם.

מפקדים בזרועות היבשה והאוויר אמנם שותפים לשאיפתו של הגסת' להאריך את נוכחות הכוחות באזור, אך הם מצביעים על סיכונים משמעותיים הנלווים לכך.

דוברו של פיט הגסת', שון פארנל, מסר בתגובה: "ההחלטות ביחס להיקף ולתקופת המחוייבויות עבור כל פיקוד לוחם מבוססות על הערכת איומים עדכנית, סדר עדיפויות אסטרטגי של הנשיא והמלצת ראש המטות המשולבים והמפקדים".