בימים הקרירים, זה בדיוק המשקה שמחמם - שייק בננה סמיך ומפנק, עם נגיעות של וניל וקינמון שהופכות אותו לכמעט קינוח בכוס. מתכון פשוט לכבוד יום הבננה העולמי, שחל רק בשבוע שעבר והתחמק לנו מהמטבח.



מצרכים:

500 מ"ל חלב

2 בננות

215 גרם סוכר חום

60 גרם גבינה רכה ועדינה, לא מלוחה

חצי כפית תמצית וניל

מקל קינמון אחד

מעט קינמון טחון להגשה



אופן ההכנה:

מקלפים את הבננות וחותכים לחתיכות . מעבירים לסיר את החלב, הסוכר, חתיכות הבננה ומקל הקינמון, מביאים לרתיחה ומבשלים כ-10 דקות . מוציאים את מקל הקינמון ומוסיפים את הגבינה ותמצית הווניל. ממשיכים לחמם עד שהגבינה נמסה . טוחנים בעזרת בלנדר מוט או מעבירים לבלנדר, וטוחנים עד לקבלת משקה חלק . מוזגים לכוסות, מפזרים מעט קינמון טחון ומגישים .

המתכון באדיבות מחלקת התזונה של חברת מוצרי החשמל Teka מתכונים יצירתיים נוספים,

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