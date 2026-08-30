"איסור הצבעה לרסיסי מפלגות, וחילול השם בפוליטיקה" הרב זיני בראיון נוקב

הרב אליהו רחמים זיני, ראש ישיבת אור וישועה והרב הראשי של הטכניון לשעבר, התייחס בריאיון לערוץ טוב לפיצול הפוליטי בימין ובציונות הדתית. לדבריו, הוא שוקל לפרסם פסק הלכה נגד הצבעה למפלגה שאינה בטוחה שתעבור את אחוז החסימה.

הרב זיני הזכיר את הבחירות לפני שש שנים ואת הקולות שאבדו בעקבות הפיצול בימין. הוא הדגיש את חשיבות האחדות ואמר כי למרות חילוקי הדעות, "המשותף לנו הוא גובר בהרבה על כל המפריד". לדעתו, בציונות הדתית יש לפחות שתי מפלגות שאמורות לעבור את אחוז החסימה.

לצד הביקורת על המפלגות הקטנות, הרב זיני הטיל אחריות גם על המפלגות המבוססות יותר. "המפלגות שבטוחות לעבור, הן חייבות מוסרית ותורנית להזמין דמויות נוספות לחבור אליהן".

הרב זיני מתח ביקורת גם על יחס הפוליטיקאים בציונות הדתית להנהגה הרבנית. לדבריו, מאז תקופת נפתלי בנט נחלש הקשר עם הרבנים. הוא קרא לנבחרי הציבור להקשיב לעמדות הרבנים - גם כאשר אינם מקבלים אותן.

לקראת סיום הריאיון שב הרב זיני וקרא לאחדות פוליטית וביחס למפלגות המסרבות להתאחד הוסיף כי מדובר ב"חילול השם" וב"הרס אמיתי".