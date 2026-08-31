נזכרתי השבוע ב"דוקטור טיכון", הדמות מהמערכון השובב של שייקה אופיר ז"ל. זה קרה כשהוזמנתי למסעדה המתחדשת מפגש טיכו, בירושלים, מקום שמוקדש לד"ר טיכו, שהותיר חותם רפואי על ירושלים החדשה, והאזור סביבו הפך למתחם בילויים קולינרי מוביל בעיר. במקום המדובר נפתחה לאחרונה מחדש מסעדה,

מסעדת 'מפגש טיכו' נפתחה באחד המבנים המהממים בעיר, בית טיכו הקסום, וזה כבר לבד שווה ביקור. על המטבח אחראי השף יענקלה תורג'מן, מהוותיקים והמוכשרים שיש לנו, והוא לא מתבייש להוכיח את זה בכל מנה.

נתחיל מהכוכב הבלתי מעורער, סטייק האנטריקוט. נתח שמיושן שבועות במסעדה, נעשה עסיסי ורך בצורה בלתי הוגנת, וממש נמס בפה. אוהבי בשר, תתכוננו לא לרצות לחלוק את זה עם אף אחד.

אבל ההפתעה האמיתית של הערב הייתה דווקא מנה צנועה למראה, שיפוד כרוב צלוי בקרמל שמיימי. זאת לא פעם ראשונה לטעום את הירק הזה בגרסה הצלויה, וזה עדיין מרשים אותי וגונב לי את ההצגה.

גם הפטאייר עם שום וכוסברה בא לנו בטוב, מאפה חם וריחני שמתחילים ממנו בביס קטן ומסיימים בלי לשים לב איך.

בלי לטוס לווינה (הגזמנו עם טיסות, נהיה כבר 'לא נעים'), שניצל העגל הענק והפריך עם פירה קטיפתי, הוא קלאסיקה בביצוע מושלם, פריך מבחוץ, רך מבפנים, כמו שצריך.

ואם כבר אנחנו בשריים, זה יהיה "בל תשחית" לדלג על נקניקיית המרגז, עסיסית ומתובלת, מתפצחת בביס הראשון, ומלווה ברוטב לימוני רענן שהופך אותה לביס חלומי. גם קבב האנטריקוט עם עגבניות שרופות וטחינה כבש אותנו, עד כדי כך שכבר החלטנו לנסות לשחזר אותו בבית.

המקום עצמו יפהפה, האווירה ירושלמית ואותנטית עד העצם, והתוצאה היא ארוחה שמתחברת בטבעיות מוחלטת להיסטוריה ולסיפור המרתק של בית טיכו.

מפגש טיכו: אגן 10, ירושלים

כשרות: רבנות ירושלים

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פורסם בגיליון "נופשים"