דרישה חסרת תקדים מגיעה מצד ארגון שוטרי רשות הנמלים בדימוס של ניו יורק, הקורא לראש העיר, זוהראן ממדאני, להימנע מלהשתתף לטקס הזיכרון במלאת 25 שנים לפיגועי ה-11 בספטמבר במתחם הגראונד זירו.

פנייה זו נעשתה באמצעות מכתב רשמי ששיגר נשיא הארגון, ג'ון מקדביט, בשמם של 600 חברי העמותה.

בפנייתו לממדאני הבהיר מקדביט: "אנחנו לא מאמינים שזכיתם בזכות לעמוד בגראונד זירו לצדנו, המשפחות, הניצולים ועמיתינו המגיבים הראשונים", תוך שהוא מדגיש כי הגעתו לאתר תגרום ל"כאב עמוק".

בארגון הסבירו את הקריאה להרחקת ממדאני בהתבטאויות שנתפסו כעוינות כלפי גופי אכיפת החוק, כמו גם ביחסו כלפי מדינת ישראל.

עמדת השוטרים בדימוס זוכה לרוח גבית רחבה מצד הציבור, בעקבות עצומה מקוונת שצברה עשרות אלפי חתימות בקריאה למנוע את השתתפותו של ממדאני במעמד.

על אף המחאה החריפה והלחץ הציבורי הגובר, ממדאני הבהיר בהודעה מטעמו כי בכוונתו להתייצב בטקס כמתוכנן.