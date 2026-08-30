אירוע קשה התרחש הערב בשכונת נווה חוף במערב ראשון לציון, כאשר דליקה חריפה פרצה בחניון התת-קרקעי של בניין מגורים המתנשא לגובה של כ-20 קומות ברחוב אח"י להב.

במהלך מאמצי הכיבוי והסריקות המורכבות בזירה, איתרו כוחות החילוץ אדם כשהוא ללא רוח חיים בתוך אחד מכלי הרכב הבוערים. בחלוף זמן קצר נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותו במקום.

פרמדיקים במד"א בני ג'וזף ושקד רון טל כהן, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב בוער, לאחר פעולות ממושכות של כוחות הכיבוי, אותר אדם בתוך רכב, ללא הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא היו סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע מוות".

הערכה הראשונית מעלה כי האש החלה להתלקח ממוקד ברכב חשמלי, ככל הנראה בעקבות תאונה עצמית שאירעה במתחם החניון.

הלהבות התפשטו במהירות מכלי הרכב הפוגע לעבר מכוניות נוספות.

צוותי כבאות והצלה שהוזעקו למקום פועלים בתנאי ראות לקויים ועשן סמיך במטרה לבלום את התפשטות הדליקה ולכבות את כלי הרכב הבוערים. במקביל למאמצי הכיבוי, ביצעו הצוותים סריקות מקיפות בחניון ובאזורים הסמוכים לו כדי לוודא שלא נלכדו בני אדם נוספים.

נוכח סכנת העשן הסמיך שעלה במעלה המבנה, הנחו כוחות החירום את תושבי הבניין להסתגר בדירותיהם ולא לצאת לחדרי המדרגות.

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה והדליקה.