הוועדה המייעצת לאבטחת אישים התכנסה והחליטה להמליץ על הצמדת אבטחה ליו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, עד ליום הבחירות.

ההתפתחות הנוכחית מגיעה בעקבות התרעות וממצאים חדשים שהציגו אנשי צוותו של איזנקוט לגורמי הביטחון.

במקביל, הוחלט כי בסוגיית אבטחתו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, לגביו הועברו נתונים דומים, תתכנס הוועדה לדיון נפרד במועד מאוחר יותר.

מדובר בשינוי מההחלטה שהתקבלה שבוע קודם לכן ועוררה סערה ציבורית. באותה עת קבע ראש השב"כ, דוד זיני, כי אין צורך בהצמדת מאבטחים לאיזנקוט.

זיני הסביר בשעתה כי בשירות הביטחון הכללי לא הצטבר מידע מודיעיני או איומים קונקרטיים לפגיעה בו, והדגיש כי עמדתו התגבשה בלעדית בתום התייעצויות מקצועיות, בין היתר עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

קביעתו הראשונית של זיני הובילה כבר באותו ערב להתערבות פומבית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהנחה את ראש השב"כ לבחון את הדברים ולוודא כי איזנקוט יזכה לאבטחה נאותה בהתאם לצרכים.