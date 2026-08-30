ישראל ופינלנד חתמו בחשאי על מזכר הבנות להרחבה ולביסוס של השיתוף הביטחוני בין המדינות, אשר יעמוד בתוקף עד לשנת 2034.

המהלך נחשף בכלי התקשורת בהלסינקי בעקבות ביקורת נוקבת שהטיחו גורמי אופוזיציה מקומיים.

מסגרת ההבנות כוללת הידוק של התיאום ההדדי בתחומי המחקר, הפיתוח והרכש של ציוד ואמצעים צבאיים.

על פי דיווח של תאגיד השידור הפיני "יילה", ההסכם הבסיסי נחתם לראשונה בשנת 2013, כאשר ממשלת פינלנד היא זו שיזמה את הארכתו בתחילת שנת 2024 והציעה מתווה מעודכן לעשור הקרוב. עד כה, הוארך התוקף מדי חמש שנים, אולם הפעם הוחלט על תקופה ממושכת משמעותית.

הרקע להידוק הקשרים כולל את עסקת הרכש הנרחבת מנובמבר 2023, במסגרתה קנתה פינלנד את מערכת ליירוט הטילים "קלע דוד" מחברת רפאל בהיקף של כ-317 מיליון אירו.

על פי הדיווח, מזכר ההבנות מעגן הקמה של קבוצת תיאום משותפת לנציגי שתי המדינות, המתכנסת מדי שנה כדי לדון בקידום הקשרים הביטחוניים הדו-צדדיים. שיתוף הפעולה בין התעשיות הביטחוניות כולל עבודה משותפת של חברת "פטריה" הפינית עם חברת רפאל הישראלית, במטרה להטמיע את מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל רוח" על גבי הכלים המשוריינים מתוצרתה.