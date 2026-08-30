יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, עונה הערב (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו שטען כי מפלגתו מסכנת את גוש הימין.

"נפגשתי עם וינטר והצעתי לו 'תבוא אלינו ותתקבל בברכה'. אני חושש שהמפלגה הזאת יכולה ליפול מתחת לאחוז החסימה ולכן הצעתי לו שריון. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת ולכן אנחנו כרגע בסכנה", אמר נתניהו בראיון בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.

"שמעתי שיש כאלה שאומרים שעמך ישראל מסכנת את מחנה הימין", הגיב וינטר וקבע כי "מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה מאות משאיות סיוע לרצועה ביום. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה אלפי לוחמי נוחבה מתחת לאף של כולנו, בעזה וביו"ש. מה שמסכן את מחנה הימין זה שמאפשרים השתמטות מצה"ל ולא נאבקים על שילוב החרדים. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה שאלה שנותנים ונלחמים - לא מקבלים את מה שהם חייבים לקבל. הדברים האלה ואחרים מסכנים את מחנה הימין ואת כל עם ישראל".

"רוצים לשנות את זה? אתם באמת חושבים שתבחרו אותו דבר ותקבלו משהו שונה?", תהה וינטר.

הוא הוסיף "יש רק אפשרות אחת אמיתית לשינוי במחנה הימין ובכלל - אנשים חדשים, שלא לקחו חלק בכשלים של השבעה באוקטובר. אנשים חדשים שיעסקו יותר במנהיגות ופחות בפוליטיקה. אנחנו חלק ממחנה הימין, אבל לא עובדים אצל אף אחד, רק אצל עם ישראל".