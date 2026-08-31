פיצוצים נשמעו ויירוטים נצפו הלילה (שני) בירדן לאחר שאיראן ככל הנראה שיגרה טילים לעבר הממלכה.

קודם לכן דווח בכלי תקשורת באיראן על שיגורים אל עבר בסיסים אמריקניים באזור.

מקור אמריקני אמר לפוקס ניוז כי בשלב זה יורטו כמעט כל הטילים ששוגרו לעבר ירדן. משמרות המהפכה נטלו אחריות על הירי והודיעו כי תקפו את הבסיסים האמריקניים "אל-אזרק" ו"המלך חוסיין" שבירדן. לפי ההודעה, התקיפות בצעו באמצעות טילים בליסטיים.

צבא ירדן הודיע כי יירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי של המדינה.

השיגורים מגיעים בעקבות פעולה צבאית אמריקנית ראשונה באיראן מזה כחודש. כוחות של ארצות הברית תקפו שני משגרי טילים השייכים למשמרות המהפכה באי לארק שבמפרץ הפרסי, כך מסר בכיר אמריקני לרשת "אל-ג'זירה".

על פי הדיווח של הבכיר האמריקני, התקיפה יצאה לפועל לאחר שבארצות הברית זוהו הכנות של איראן להטמנה מחודשת של מוקשים ימיים באמצעות שיגור רקטות. בעקבות המידע המודיעיני על המשגרים שהיו בכוננות לשיגור המוקשים לכיוון מצר הורמוז, הוחלט לבצע את התקיפה באי לאראכ.

במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה על קולות פיצוצים שנשמעו באזור האי.

במשמרות המהפכה של איראן לא איחרו להגיב על הפעולה האמריקנית ומסרו בתגובה כי "תהיה תגובה על הפעולה הזאת מצד בניה של הרפובליקה האסלאמית, והיא תביא להענשת התוקפן".