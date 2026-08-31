שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מעניק הבוקר (שני) גיבוי ללוחמי ההסדר מחטיבת גבעתי שנשפטו לעונשי מאסר לאחר שסירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית - בניגוד לפקודת השירות המשותף.

"אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצה"ל, תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר שבחנו את הנושא לעומק ובזהירות הראויה, ועומדים מאחורי ההחלטה", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "התפללתי וקוויתי בכל מאודי שבצה"ל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה - כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה"ל תשובות בנושא".

"חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל", סיכם השר.

אמש הודיע צה"ל כי חמישה מהלוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר נשפטו ל-10 ימי מאסר בכלא הצבאי. בנוסף אליהם, 11 חיילים נוספים נשפטו לעונש של חמישה ימי מחבוש.

גורמי הצבא הוסיפו כי שניים מהלוחמים שנדונו לעשרה ימי מאסר יידרשו לעבור ועדת הערכה בטרם יאושר להם לחזור לפעילות לחימה.

האירוע התרחש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, בעת שהכוח הפועל ברצועת עזה נדרש לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור ושימוש בנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית. שלושה לוחמים סירבו לעלות לרכב, ולפי גורמים המעורים בפרטים, לאחר מכן נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות עמה, ולטענת הלוחמים איש מהם לא הסכים.

גורם המעורה בפרטי האירוע סיפר כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות הפעילות המבצעית ואת הדחיפות בביצועה, אך הם עמדו בסירובם. לדברי הגורם, גם רב החטיבה היה מעורב ואישר את ביצוע הפעילות בנוכחות הפרמדיקית בשל חשיבותה ודחיפותה.