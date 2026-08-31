זכה דורנו, וזכינו אנו, תושבי קריית ארבע חברון וסביבותיה במשך שנים רבות במרא דאתרא ענק בתורה ומעוטר במידות טובות, מגדולי הפוסקים בדור אשר ידיו רב לו בכל מכמני התורה מו"ר הרב דב ליאור שליט"א.

הרב ליאור למד אצל הגאון הענק הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל והיה כבן בית אצלו.

שמעתי מהרב יוסף ברמסון שליט"א, שהרב אהוד גהלי שהיה מראשי "היכל שלמה", עשה בדיקה ותחקיר בניירת שיש ב"היכל שלמה" ובדק את התיק האישי של הרב ליאור ומצא שמי שבחן את הרב ליאור לכושר בדיינות היה הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, שהוסיף הערה בכתב ידו: "הנ"ל ראוי לישב בבית הדין הגבוה לערעורים".

מדובר באברך צעיר שהיה אמור להיכנס לערכאה הנמוכה של הדיינים, אבל הרב אלישיב הבחין בגדלותו וכתב שהוא יכול לשבת בהרכב עם גדולי עולם כמו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב אלישיב עצמו והרב עובדיה יוסף זצ"ל!

פעמים רבות כשהיינו שואלים את מו"ר חכם מרדכי אליהו זצ"ל שאלות בהלכה היה אומר לנו- יש לכם את הרב דב ליאור, תשאלו אותו! (כנראה רצה לחנך אותנו להעריך את הזכות שזכינו למרא דאתרא ענק בתורה). בחתונת ר' יונתן יוסף, זכיתי לראות את גילויי החיבה וההערכה שהרעיף סבו הגדול הגר"ע יוסף זצ"ל על הרב ליאור שליט"א.

מו"ר חכם יעקב יוסף זצ"ל היה מוקיר ומעריך מאד את הרב ליאור, והיה קורא לו "מורנו ורבנו" ומפליג בשבחו. בשיעוריו הקבועים במערת המכפלה היה מביא מפסקיו של הרב ליאור, ואף בשיעוריו בירושלים בבית הכנסת “בורוכוב".

מלבד חיוב המחאה הנדרש על ביזוי תלמידי חכמים, (שדינו מבואר להלכה בדברי הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ו' הלכה י"ד ונפסק להלכה בשו"ע יו"ד סימן של"ד סמ"ג עיי"ש) נראה שיש צורך לחדד שמאחורי ההשתלחות במו"ר הרב דב ליאור שליט"א, יש גישה של זלזול נוראי בכל מי שלא משתייך למחנה של המשתלח.

ולהם ייאמר: תתפלאו לשמוע, אבל אין לכם מונופול על התורה, ויש לרב ליאור תלמידים רבים שאוהבים בכל לב ונפש את התורה הקדושה ולומדיה, מהם תלמידי חכמים עמלי התורה במסירות נפש, וגם מיישבים את ארץ ישראל. (מה לעשות שזה גם חלק מהתורה הקדושה...)

מו"ר הרב דב ליאור לא מזלזל ולא זלזל מעולם בתלמידי חכמים.

פעמים רבות מצטט מו"ר הרב ליאור את דבריו החשובים של קדוש ה' הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל בספרו "מעייני הישועה", על כך ש"בעקבתא דמשיחא הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל וממנה נובע הכול ומבלעדי ההתאחזות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם". אשרינו שזכינו לגדול עולם שלא חת מפני איש ונאמן לאמיתה של תורה בכל התחומים. אנו תלמידיו ושומעי לקחו של הרב ליאור נמשיך להתאבק בעפר רגליו ולשתות בצמא את דבריו, לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל.