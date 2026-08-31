מצרפת לחשמונאים

התרגשות גדולה ליוותה את יום הגיוס של גד ואליאור, בני דודים שעלו מצרפת כדי להתגייס לצה"ל במסגרת חטיבת החשמונאים. עבורם, המעבר לישראל והלבישה של מדי צה"ל אינם רק צעד אישי, אלא ביטוי לתחושת שליחות עמוקה ולמחויבות לעם ישראל.

רגע לפני שנפרדו ממשפחתם ועלו על מדים, סיפרו השניים לערוץ 7 על התחושות שמלוות אותם. "זה רגע ממש מרגש", אמר אליאור. "אני מתגייס היום, וההורים שלי חוזרים מחר לצרפת. אנחנו נפרדים, אבל אני יודע למה באתי".

על ההחלטה לעזוב את החיים הנוחים בצרפת ולהתגייס דווקא לצה"ל הם משיבים בפשטות. "עדיף לשרת ולהגן על העם שלנו ועל הארץ שלנו. זו מצווה, וזו חובה. זה שנולדנו בצרפת לא משנה. כל יהודי צריך להרגיש מחויב לעם שלו".

מי שהתקשתה להסתיר את ההתרגשות הייתה קארין, אמו של אליאור, שליוותה את בנה עד לרגע הגיוס. "זה מאוד מרגש להביא את הבן לצבא ולדעת שבעזרת השם הוא יהיה לוחם ויגן על המדינה שלנו", אמרה. "אני מאוד גאה בו. הוא עשה דרך ארוכה והשקיע מאמצים גדולים כדי להגיע לרגע הזה".

לדבריה, האהבה לישראל והקשר למדינה היו חלק בלתי נפרד מהחינוך שקיבלו ילדיה בבית. "תמיד אמרנו להם שאין לנו מדינה אחרת. זה המקום שלנו, כאן אנחנו צריכים להיות, לחיות ולגדול. כששותלים את האהבה הזאת בלב של הילדים, היא רק הולכת וגדלה".

בסיום ביקשה האם לשגר מסר של חיזוק וברכה לבנה ולכל חיילי צה"ל. "אני מתפללת שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, יצליח את דרכם ויגן על כל החיילים שלנו ועל מדינת ישראל".