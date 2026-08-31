שנת השמינית ידועה כשנה אינטנסיבית: בגרויות, לחץ חברתי, וההחלטה המשמעותית ביותר לקראת השלב הבא בחיים - איפה לעשות שירות לאומי משמעותי?

בשנה האחרונה עבר עולם השירות הלאומי שורה של שינויים במבנה המיונים, בלוחות הזמנים ובדרישות של התקנים השונים. השינויים הללו יצרו בלבול רב בקרב תלמידות י"ב ובנות המדרשות, שלעיתים מוצאות את עצמן מתמודדות עם הצפת מידע לא מאומת ברשתות.

​בדיוק מתוך הצורך הזה הוקמה שמ"ש - שמיניסטיות מוצאות שירות, קהילת ווטסאפ מקצועית ששמה לה למטרה לעשות סדר, להרגיע את הלחץ ולהעניק לכל מועמדת את הכלים המדויקים ביותר להצלחה.

הצטרפו לקהילת הווצאפ שמ"ש>>>

סמנריון תשפ"ז זהות צילום: זהות

​מה מקבלים בקהילה?

​מידע מקצועי ועדכני בזמן אמת: לוח זמנים מסודר לכל שלבי השנה, תאריכי ימי סיירות, מועדי פתיחת הרשמות ודד-ליינים קריטיים שאסור לפספס.

​ארגז כלים והכנה למיונים: טיפים מעשיים לקראת ראיונות אישיים, דינמיקות קבוצתיות וסיירות, במטרה להגיע מוכנות וממוקדות לתקן המבוקש, פגישות זום עם דמויות משמעותיות ומעוררות השראה.

​מענה מקצועי לשאלות: ניהול הקהילה נעשה ישירות על ידי רכזות גיוס מנוסות מהשטח, שמכירות את המערכת מבפנים ומספקות תשובות מדויקות ואמינות.

​ליווי, תמיכה ושיתוף: מרחב בטוח לשמוע חוויות של בנות אחרות, לשתף בהתלבטויות ולעבור את התהליך בתחושת ביטחון ורוגע.

​ההצטרפות לקהילת שמ"ש פתוחה לכל תלמידת י"ב או בת מדרשה שמחפשת שירות לאומי, ללא שום עלות.

הצטרפו לקהילת הווצאפ שמ"ש>>>