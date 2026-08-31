מכון "עומק הקשר", יחד עם "שירת מלאך" ו"שגרירים בלב", מזמין נשות מקצוע, מטפלות, מחנכות וכל מי שמלווה רווקות לערב מקצועי וחינמי עם כלים מעשיים מהשטח.

נחמה ביטקובר, מייסדת המכון, מסבירה כי ליווי בדרך לחתונה אינו מסתכם במציאת הצעה או במתן עצה טובה.

כדי לעזור באמת, צריך לדעת לזהות מה קורה מתחת לפני השטח: מה מעכב את הבחורה, אילו דפוסים חוזרים על עצמם, איך היא מקבלת החלטות ומה משפיע על הדרך שבה היא פוגשת קשר וזוגיות.

בכנס יוצגו כלים שנועדו לסייע למלוות רווקות לעבור מהקשבה ועצות כלליות ליכולת מקצועית ומדויקת יותר: להבין את האדם שמולן, לזהות את הקושי ולבנות דרך שמתאימה דווקא לו.

ערב אחד. שעתיים של ידע מעשי, ניסיון מהשטח וכלים שאפשר לקחת כבר לשיחת הייעוץ הבאה.

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נחמה ביטקובר - מייסדת מכון "עומק הקשר", שזכתה ללוות כבר מעל 2000 זוגות לחופה ולהכשיר את המאמנות המובילות בתחום - תעסוק בשאלה שמעסיקה כל מי שרוצה ללוות בחורות רווקות לזוגיות: מהם הכלים המקצועיים שאיתם תוכלי לעזור באמת? רצון טוב הוא התחלה מצוינת. אבל כדי ללוות באמת -צריך גם כלים, מקצועיות והבנה עמוקה של הדרך.

אוריאל לקס מנכ"ל שגרירים בלב - יעסוק באחת התופעות המוכרות בעולם השידוכים - הצעה שנראית מצוינת על הנייר, אבל מגיעה לסוף עוד לפני שהתחילה. למה זה קורה? ויבחן מדוע גם הצעת שידוך טובה יכולה להיפסל עוד לפני הפגישה - וכיצד נכון להציג אותה כדי ליצור פתיחות ולתת לה סיכוי אמיתי.

שירת מלאך - מתייחסת לאחד הקשרים המשמעותיים ביותר בחייה של כל בחורה - הקשר עם ההוריה, וכיצד נכון ללוות את הקשר הרגיש הזה. במהלך ההרצאה יוצג כיצד הקשר של מבקשי זוגיות עם ההורים עשוי להשפיע על הבחירות שלהם, על הפגישות ועל קבלת ההחלטות - גם במקומות שבהם הם עצמם אינם מודעים לכך.

הכנס מיועד לנשים שנמצאות כבר בתוך עולם הליווי והעזרה, למי שמרגישה שיש לה רצון ויכולת אבל חסרים לה הכלים ולמי שרוצה להפוך את השליחות של ליווי רווקות למקצוע שמייצר הכנסה.

כמו כן, ההרצאה מיועדת לא רק לנשות מקצוע אלא גם אימהות, חברות וכל מי שמלווה רווקות יוכלו לקבל ממנה כלים שאפשר ליישם כבר בשיחת הייעוץ הבאה.

הכנס "ללוות לחופה - באהבה ומקצועיות" יתקיים ביום שלישי, ה' בתשרי (16.9), בשעה 20:00, בשידור חי בזום וללא עלות.

ההרשמה ללא עלות - אך מספר המקומות מוגבל.