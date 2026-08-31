רגע הפרישה מהעבודה מלווה לרוב בירידה בהכנסה ובחששות כלכליים, אך מעטים יודעים שהמדינה מעניקה פטור ממס בשווי של מאות אלפי שקלים על קצבת הפרישה. הסיבה שרוב הגימלאים בישראל לא מנצלים את הזכות הזו? פרוצדורה בירוקרטית מורכבת מול פקיד השומה שרבים פשוט חוששים להתמודד איתה לבד. כך מונעים את הקיזוז ומחזירים את הכסף שנלקח.

עבור רוב הישראלים שעבדו במשך ארבעה עשורים, רגע היציאה לגמלאות מלווה בשינוי תפיסתי דרמטי. החיים עוברים מלוח זמנים צפוף של ישיבות, משמרות ועומס עבודה - לשגרת יום חופשית. אלא שיחד עם החופש המיוחל, מגיע גם המפגש הראשוני עם תלוש קצבת הפנסיה. עבור רבים, מדובר במכה קלה בכנף: ההכנסה החודשית צונחת לעומת משכורת הנטו שהורגלו לקבל, וביוקר המחיה הישראלי, כל שקל הופך למשמעותי בחישוב התקציב המשפחתי.

אלא שבזמן שגמלאים רבים מתאימים את סגנון חייהם להכנסה הנמוכה יותר, מעטים מודעים לכך שבחלק לא מבוטל מהמקרים, קצבת הפנסיה שלהם מצומצמת שלא בצדק. מדי חודש נגרע מהקצבה סכום כספי משמעותי לטובת תשלומי מס הכנסה - מס שניתן היה למנוע או לצמצם באופן דרמטי באמצעות הליך בירוקרטי יחיד מול רשויות המסים.

איך עובד המיסוי בפרישה?

כדי להבין כיצד אלפי שקלים זולגים מחשבונות הבנק של הפורשים, צריך להביט על האופן שבו מדינת ישראל מתייחסת לקצבת הפנסיה. בניגוד לתפיסה הרווחת שלפיה הפנסיה היא "חיסכון פרטי" שכבר שולם עליו מס במהלך שנות העבודה, החוק בישראל רואה בקצבת הפנסיה החודשית הכנסה חייבת במס - בדיוק כמו משכורת חודשית.

פירוש הדבר הוא שכאשר אדם פורש לגמלאות ומקבל קצבה חודשית מחברת הביטוח או מקרן הפנסיה, רשות המסים מנכה ממנה מס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות. אולם, המחוקק הישראלי הביא בחשבון את השחיקה בהכנסת הפורשים וקבע מנגנון פטור ייעודי שמטרתו להגן על חסכונותיהם.

המנגנון הזה, שנועד להעניק פטור ממס על חלק ניכר מתוך הקצבה המזכה, אינו מופעל באופן אוטומטי. רשות המסים אינה פונה מיוזמתה לפורשים ומעדכנת אותם על הפטור המגיע להם. ללא דרישה אקטיבית וביצוע של הליך מוסדר, חברת הביטוח מחויבת להמשיך ולנכות את המס המרבי מהקצבה החודשית.

המפתח לחיסכון: מהו קיבוע זכויות?

במרכז המערך הפיננסי של גיל הפרישה עומד מושג שרוב האזרחים שומעים לראשונה רק כשהם מגיעים לגיל הזכאות: קיבוע זכויות. מדובר בהליך בירוקרטי סטטוטורי מול פקיד השומה, במסגרתו הפורש מצהיר כיצד ברצונו לנצל את "סל הפטורים" המגיע לו מהמדינה.

סל הפטור המדובר עומד כיום על מאות אלפי שקלים לכל פורש שהגיע לגיל הפרישה. את הסל הזה ניתן לנצל בשלוש דרכים מרכזיות:

1. פטור ממס על הקצבה החודשית: הגדלת הנטו החודשי שמתקבל מקרן הפנסיה מדי חודש בחודשו.

2. משיכת סכום חד-פעמי פטור ממס (היוון קצבה): משיכת חלק מכספי הפיצויים או הקצבה כסכום נזיל פטור ממס.

3. פטור על פיצויי פרישה בעת סיום העבודה: קיזוז המס הנדרש על פיצויים שנמשכו בעבר או בהווה.

הבחירה בין האפשרויות הללו דורשת תכנון פיננסי מדויק. טעות בחישוב או סימון לא נכון של הטפסים מול פקיד השומה עלולים לנעול את זכויות הפורש לשנים קדימה, ולגרום לאובדן של פטורים בשווי מצטבר של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך תקופת הפנסיה.

למה רוב הפורשים מפספסים את הכסף?

אם המדינה מעניקה הטבה כה משמעותית, מדוע אחוז נרחב מהגמלאים בישראל אינו מנצל אותה במלואה? התשובה טמונה במורכבות המערכת הבירוקרטית.

"הבעיה המרכזית היא שרוב האנשים בטוחים שחברת הביטוח או קרן הפנסיה שלהם מנהלות עבורם את הכל" מסבירה אילנית גנימה, מומחית למיסוי ופרישה המלווה גמלאים בתהליכי מיצוי זכויות מול רשויות המס. "בפועל, הגורמים המנהלים את הקופות עוסקים בהשקעות ובתפעול אלמנטרי. אין בסמכותם או בתפקידם לבצע עבור הפורש תכנון מס פרטני. התוצאה היא שציבור ענקי של פורשים פשוט מגיש טפסים בצורה עיוורת ומאבד זכויות כספיות דרמטיות."

מילוי הדרישות לקבלת הפטור כולל הגשת טפסים מורכבים (כמו טופס 161ד), איסוף טפסי 161 מכל מעסיקי העבר, והצגת נתונים היסטוריים על משיכות פיצויים וקופות גמל לאורך עשרות שנות עבודה. עבור אדם שאינו מגיע מעולם החשבונאות והמיסוי, מדובר במשימה כמעט בלתי אפשרית לביצוע עצמאי מדויק.

ההחלטה שלפני הפרישה: מניעת טעויות בלתי הפיכות

אחד ההיבטים הקריטיים ביותר בכל הקשור לתכנון מיסוי בפרישה הוא פקטור הזמן. החוק קובע חלון הזדמנויות מוגבל לשינוי או תיקון של הליך קיבוע הזכויות לאחר הגשתו. פורש שמילא את הטפסים באופן עצמאי וללא ייעוץ מקצועי, עלול לגלות כעבור מספר שנים כי בחר במסלול שאינו נכון עבורו - אולם בשלב זה, היכולת לתקן את הדרישה מוגבלת מאוד.

"מגיעים אלינו לא פעם פורשים שמילאו את הטפסים לבד וגילו כעבור שנתיים-שלוש שהם משלמים אלפי שקלים בחודש מיותרים לטובת מס הכנסה," מציינת גנימה. "כאשר ניגשים לנושא מראש עם ניתוח מעמיק של היסטוריית ההשתכרות, בדיקה של כל התיקים הפנסיוניים וגיבוש אסטרטגיה המותאמת לצרכי המשפחה, מונעים מראש את כפל המס ומבטיחים מקסימום נטו לחשבון הבנק."

מעבר לכך, ניצול לא נכון של הפטורים עלול לבטל זכאות להחזרי מס רטרואקטיביים. מסיבה זו, גמלאים רבים מבינים כיום כי התמודדות עצמאית מול פקיד השומה בסוגיה בעלת משמעות כספית כה כבדה היא סיכון מיותר.

השורה התחתונה

היציאה לפנסיה היא קו זינוק לתקופה חדשה בחיים, שבה הביטחון הפיננסי משחק תפקיד מרכזי בשקט הנפשי של כל משפחה. בדיקה תקופתית של זכויות המיסוי, ביצוע מדויק של תהליך קיבוע הזכויות וקבלת ליווי מקצועי מול רשויות המסים אינם בגדר מותרות - אלא חלק בלתי נפרד מניהול נבון של הון המשפחה.

החזרי המס והגדלת הנטו החודשי עשויים להגיע לסכומים מצטברים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך שנות הפרישה. מדובר בכסף שלכם, שעבדתם עבורו קשה במשך עשרות שנים - ואין שום סיבה לוותר עליו.