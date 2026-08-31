מפלגת נעם לישראל תקיים הערב (שני) בשעה 21:00 הפגנת מחאה בשערי כלא 10, בעקבות מעצרם של לוחמי גבעתי. לטענת המפלגה, הלוחמים נעצרו רק משום שביקשו לשמור על ההלכה ועל אורחות חייהם.

באירוע צפויים להשתתף רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור וקהל רב. המשתתפים צפויים לקרוא לרשויות הצבא לאפשר לחיילים שומרי תורה ומצוות לשמור על אורחות חייהם גם במהלך השירות הצבאי.

המארגנים מסרו לקראת המחאה, "לא יכול להיות שבצבא של המדינה היהודית שמירה על ההלכה תחשב עבירה פלילית".

לדבריהם, המחאה נערכת בעקבות מעצר לוחמי גבעתי ובדרישה לאפשר לחיילים שומרי תורה ומצוות לשמור על אורחות חייהם.