שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה על סך 18 מיליון שקלים נגד שורה ארוכה של גורמים בפרקליטות הצבאית, בפרקליטות המדינה ובמערכת אכיפת החוק, וכן נגד גיא פלג וחדשות 12.

לטענת הלוחמים, לאורך הפרשה נגרמו להם שורה של עוולות, החל מהחשדות והמעצר ועד להדלפת חומרי החקירה ואופן בירור ההדלפה.

מכתב התביעה המלא

את התביעה הגישו עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו ועורכי הדין ד"ר איתמן מירון ואלחנן מירון ממשרד מירון פריבס בן ציון. היא מצטרפת להליך אזרחי ראשוני שהתנהל בבית משפט השלום נגד פלג וחברת החדשות של ערוץ 12, וכעת, בשל סכום התביעה והטענות הנוספות, ההליך עובר לבית המשפט המחוזי.

ברשימת הנתבעים מופיעים בין היתר הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, מתן סולומש, ליאור עייש, דוברת הפרקליטות הצבאית, המשטרה הצבאית, צה"ל, גיא פלג וחברת החדשות הישראלית.

עוד נתבעים גיא גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, פרקליט המדינה עמית איסמן, גל עשהאל, אלון אלטמן, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל ומדינת ישראל.

בכתב התביעה מפרטים הלוחמים את הסעדים הכספיים שהם דורשים בגין העוולות הנטענות. בין היתר הם דורשים 1.5 מיליון שקלים בגין החשדת שווא בעבירת מין חמורה, 450 אלף שקלים בגין מעצר שווא של 15 ימים, שלושה מיליון שקלים בגין לשון הרע, מיליון שקלים בגין כתב אישום שווא וחצי מיליון שקלים בגין טיוח נטען של חקירת ההדלפה, לצד ראשי נזק נוספים.

התביעה מתייחסת לשרשרת האירועים שלטענת הלוחמים החלה בחשדות שהועלו נגדם ובמעצרם המתוקשר, המשיכה בהדלפת חומרי החקירה ובהליך הפלילי, ונגעה בהמשך גם לטיפול בחקירת ההדלפה. התובעים טוענים כי במשך חודשים לא נפתחה חקירה אפקטיבית בעניין ההדלפה וכי הבדיקה שנערכה לאחר מכן לא הייתה יכולה, לטענתם, לחשוף את מלוא התמונה.

טענה נוספת המועלית בתביעה נוגעת להתנהלות מול בית המשפט העליון. לטענת התובעים, הוצגו לבג"ץ מצגים מטעים בנוגע להדלפה ולמידת החשיפה לחומרים, ונתבעים ובהם בכירים בפרקליטות ובמערכת אכיפת החוק חיפו לטענתם על מי שעמדו מאחורי ההדלפה.

הלוחמים טוענים כי כתוצאה מהתנהלות זו נגרם להם עינוי דין שנמשך מהדלפת חומרי החקירה ב-6 באוגוסט 2024 ועד לביטול כתב האישום ב-12 במרץ 2026. לטענתם, פרקליט המדינה עמית איסמן וגורמים נוספים שהיו אמונים על הטיפול בפרשה לא הורו במשך חודשים על פתיחת חקירה פלילית לאיתור המדליפים ולבירור נסיבות העברת החומרים לתקשורת.

כתב התביעה מפנה טענות גם כלפי אופן ניהול ההליך הפלילי נגד הלוחמים. לפי הנטען, הפצ"רית וגורמים נוספים קיימו שימוע בעקבות דרישת הסנגורים ודחו את טענותיהם בנוגע להדלפה, כאשר התובעים טוענים כי הדבר נעשה תוך ניגוד עניינים חמור.

בהמשך הוגש כתב האישום, שלטענת הלוחמים היה פגום מיסודו. התובעים מפנים להחלטתו של הפצ"ר הנוכחי, איתי אופיר, לבטל את כתב האישום לאחר שימוע חוזר וקבלת טענות ההגנה, ורואים בכך אינדיקציה לטענתם לפגמים בהליך המקורי.

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו הגדיר את ההליך "תביעה מורכבת כנגד גורמים רבי עוצמה". לדבריו, התביעה מופנית נגד גורמים שלטענתו "חברו יחדיו לפגיעה קשה בלוחמים" וכן נגד ראשי גורמי אכיפת החוק, שלטענתו פעלו "תוך פגיעה חריפה בשלטון החוק, ובשוויון הזכויות של הפרט אל מול מערכת אכיפת החוק".