על רקע דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על תנופת הבנייה ביהודה ושומרון, אומר רן ינאי, מנכ"ל ובעלים של חברת צ.פ., מהחברות הבולטות הפועלות באזור זה שלושה עשורים, כי המציאות בשטח משקפת שינוי עמוק שלא נראה בעבר. לדבריו, שילוב של קידום תוכניות בנייה והשקעות חסרות תקדים בתשתיות הוביל לזינוק משמעותי בביקוש ולהיקפי בנייה הולכים וגדלים.

"יש בארבע השנים האחרונות מגמה משמעותית מאוד של התעצמות והתרחבות הבנייה ביהודה ושומרון", אומר ינאי. "המגמה נשענת על שני גורמים מרכזיים. הראשון הוא קידום תוכניות ותב"עות. מה שהיה בעבר הליך מסורבל וממושך הפך לנגיש הרבה יותר, ויש כיום רצון אמיתי מצד גורמי התכנון לקדם בנייה".

לדבריו, הגורם השני - ואולי המשמעותי ביותר - הוא מהפכת התשתיות. "מעולם לא ראינו השקעה כזו בכבישים ובתשתיות ראשיות ומשניות. יישובים שבעבר נחשבו מרוחקים הפכו לנגישים מאוד. הכבישים הרחבים, זמני הנסיעה שהתקצרו ותחושת הביטחון הגבוהה יותר משנים לחלוטין את תפיסת האזור. מי שמסתובב בשטח רואה את השינוי בעיניים".

ינאי מספר כי המהפכה באה לידי ביטוי גם במספרים. "כיום אנחנו משווקים 990 יחידות דיור. עד סוף השנה נוסיף עוד כ-900 יחידות, בשלוש השנים הקרובות מתוכננות עוד כ-1,400 יחידות, ובחמש השנים הקרובות עוד כ-2,000 יחידות דיור. כל זאת בנוסף לכאלף יחידות דיור שכבר אכלסנו בשנתיים האחרונות. מדובר במגמה שהולכת ומתרחבת, לצד קידום תב"עות והבנה של היישובים שהדרך לצמוח היא באמצעות הרחבת הבנייה והקלת תהליכי הקליטה".

לדבריו, השינוי אינו מסתכם רק בכמות הדירות, אלא גם באופי הבנייה. "אם בעבר רוב היישובים התבססו על בתים צמודי קרקע, היום רואים יותר ויותר בנייה רוויה. זה מלמד שיהודה ושומרון כבר אינה נתפסת רק כבחירה אידיאולוגית, אלא גם כהזדמנות נדל"נית אמיתית".

ינאי מציין כי דירות חדשות בנות 110-115 מ"ר נמכרות החל מכ-1.6 מיליון שקלים. "זו הזדמנות נדל"נית נדירה. אנשים מקבלים יישובים מפותחים עם בריכות שחייה, מתנ"סים, בתי כנסת, מוסדות חינוך וקהילה איכותית - במחירים שקשה למצוא במרכז הארץ".

לדבריו, בעקבות ההתפתחויות של השנים האחרונות הגיעו ליהודה ושומרון גם אוכלוסיות שבעבר כלל לא שקלו לעבור לאזור. "אחרי השבעה באוקטובר אנשים הבינו שהחזית והעורף הם למעשה אותו דבר. גם מי שבעבר התקשה מבחינה תפיסתית לעבור מחסום, מסתכל היום אחרת על יהודה ושומרון. נוספו אוכלוסיות חדשות שמזהות הן את ההזדמנות הכלכלית והן את היתרונות הקהילתיים".

האם יש גבול לביקוש? ינאי סבור שלא. "בעבר עיקר הרוכשים היו בני היישובים עצמם ובני משפחותיהם. היום הפנייה היא לקהלים חדשים מכל רחבי הארץ. התשתיות החדשות מאפשרות להגיע למרכזי התעסוקה במהירות, ולעיתים אפילו מהר יותר מאשר מערים במרכז".

למרות השינוי המשמעותי, שאלת העתיד הפוליטי עדיין מרחפת מעל הענף. ינאי מודה כי האפשרות של חילופי שלטון עולה מעת לעת בשיחות בענף, אך אינו סבור שהיא מהווה איום ממשי.

"לא יהיה מדויק לומר שהמחשבות האלה אינן קיימות, אבל בפועל החשש כמעט שאינו קיים", הוא אומר. "מעולם לא הייתה עצירה של הבנייה ביהודה ושומרון. בכל שנה הפעילות רק גדלה, ובארבע השנים האחרונות ביתר שאת. הציבור מבין את הפוטנציאל של האזור, ואני לא רואה היום פוליטיקאי שיטען שהיישובים הגדולים ביהודה ושומרון אינם חלק ממדינת ישראל. אנחנו מרחיבים יישובים קיימים, ואני מעריך שכל ממשלה שתקום תבין את החשיבות האסטרטגית והביטחונית של האזור. לכן איני רואה היפוך מגמה כאפשרות ריאלית".