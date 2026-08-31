אברך מוכר בחסידות סקווירא בירושלים נעצר והועבר לכלא הצבאי בגין עריקות, ימים ספורים בלבד לפני שמחת ברית המילה לבנו.

לפי הפרטים שפורסמו בחסידות, האברך ניסה בתקופה האחרונה להסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא, אך מסיבות טכניות ובירוקרטיות לא הצליח להיכנס ללשכת הגיוס.

לאחר שנמסר לו כי יוכל לשהות באזור אילת ללא חשש, הגיע למקום - אך נעצר במפתיע במחנה יותם על ידי גורמי הצבא, נשפט ונדון לעשרה ימי מעצר.

המעצר הכה בהלם את בני המשפחה, שכן ביום חמישי הקרוב אמורה להתקיים ברית המילה. המשפחה וחבריו פונים בדחיפות לגורמים הצבאיים לאפשר לו לצאת ולהשתתף בשמחה המשפחתית.

מקורביו מדגישים כי הוא מוכן להסדיר את מעמדו כחוק מיד עם שחרורו, וכי הסדרת העניין דחופה לו גם כדי שיוכל לטוס בהמשך לשהות בצל רבו, האדמו"ר מסקווירא, לקראת חגי תשרי בארה"ב.