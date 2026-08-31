תנאי מזג אוויר יוצאי דופן גרמו לעכירות חריפה במי הים והביאו להשבתה זמנית של פעילות מתקני התפלת המים הממוקמים מדרום לחדרה. בעקבות כך, תושבים באזורי השפלה והדרום התבקשו להיערך לאפשרות של הפסקות מים.

ביישוב כרמי יוסף כבר הופצה הנחיה ישירה לתושבים: "עקב תקלה ארצית באספקת המים, צפויה הפסקת מים ביישוב. נא להיערך בהתאם ולהצטייד במים מראש. מתנצלים על אי הנוחות ותודה על ההבנה והסבלנות".

ברשות המים אישרו את הפרטים וציינו כי הפגיעה באיכות מי הים חייבה את הפסקת הפעילות הזמנית בחלק מהמתקנים. כצעד משלים, הוחלט על צמצום אספקת המים השפירים המיועדים לחקלאות באזור הדרום.

מהמועצה האזורית רמת הנגב נמסר כי בשל "תקלות חמורות במערכת המתפילים הארצית", ולאחר קיום הערכת מצב מול חברת מקורות ורשות המים, יצאה הנחיה לכלל החקלאים באזור לחדול לחלוטין מביצוע השקיה למשך מספר שעות. במקביל, נקראו גם התושבים הפרטיים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ירוקים פתוחים.

ברשות המים שבים ומדגישים כי למרות העכירות הקשה בים, משק המים הארצי מוסיף להתנהל כסדרו וחברת מקורות מפעילה מענה מיידי באמצעות תגבור כלל אמצעי ההפקה הזמינים.

הגורמים המקצועיים עוקבים באופן רציף אחר מדדי איכות המים במטרה להחזיר את המתקנים לפעילות מלאה ברגע שיירשם שיפור בצלילות הים.

על רקע השבתת המתקנים צצו חששות מפני אפשרות לניסיון פגיעה בסייבר, בפרט נוכח ניסיונות עבר לתקוף תשתיות מים בארץ ובעולם.

עם זאת, גורם בתעשייה הבהיר כי "לא מדובר באירוע סייבר". בתחילת החודש, בעקבות דיווחים בארצות הברית על מתקפת סייבר שיוחסה לאיראן נגד מערכות מים בשבע מדינות, ציינו במערך הסייבר הלאומי כי בישראל נרשמים ניסיונות תקיפה איראניים רבים במגזר המים בשגרת חירום יומיומית, אך הדגישו כי נמנעה "פגיעה משמעותית במרחב הסייבר".