סידורי האבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, תוגברו בימים האחרונים כחלק מההיערכות לקראת יום הבוחר

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי "השופט סולברג, מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל".

ההנחיה על תגבור המערך האבטחתי התקבלה על ידי המשטרה במהלך השבועיים האחרונים. הצעד הוחלט בעקבות הערכת מצב ייעודית שהתקיימה בנושא, ובהתאם למידע מודיעיני שהובא בפני הגורמים המוסמכים. האבטחה הוגברה בפועל בשטח במהלך הימים האחרונים.

אתמול המליצה הוועדה להציב אבטחה סביב יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, לאורך כל תקופת הבחירות. מנגד, הוועדה החליטה שלא להמליץ על אבטחת יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, וזאת על אף שפנייה בנושא הוגשה על ידי השופט סולברג עצמו.