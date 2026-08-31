יישוב חדש בשם "מקדה" (דורן) הוקם במועצה האזורית הר חברון. המשפחות הראשונות המאכלסות את המקום עלו היום (שני) לנקודה הממוקמת בסמוך ליישוב אדורה, במתחם שבו פעל בעבר מוצב צבאי של צה"ל אשר נעזב לפני 21 שנים.

בטקס חגיגי לחנוכת היישוב אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי "כחלק ממהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים, אנחנו מבצרים ומחזקים את ההתיישבות, לא בדיבורים אלא במעשים. העליה ליישוב 'מקדה' היא צעד היסטורי ומשמעותי להתיישבות. אנחנו בונים את רצועת הביטחון של קריית גת, בית שמש ויישובי לכיש והשפלה אם חס וחלילה תעלה ממשלת שמאל בראשות איזנקוט-ליברמן-גולן הם יפנו את היישובים והחוות ויקימו מדינת טרור פלסטינית. אסור לתת לזה לקרות. אני מודה למנהלת ההתיישבות ולראש המועצה אלירם אזולאי על הובלת עליית היישוב לקרקע".

שרת ההתיישבות אורית סטרוק הוסיפה: "אנחנו בעיצומו של תהליך תשובה לאומית ענק, שבו עם ישראל שב ובונה את ארצו, בכלים הממלכתיים שלו. הקמת היישוב מקדה בהר חברון היא עוד אבן דרך בחזון הזה, חזון שבימים קשים היו שראו בו חלום רחוק, והיום אנחנו זוכים לראות אותו קורם עור וגידים. הכוח להגשים את החזון הזה מגיע מעם ישראל, שבחר בחיים, בארץ ישראל ובהתיישבות".

הנקודה החדשה מצטרפת ליישוב "כרמי יהודה", שאליו נכנסו משפחות במהלך השבוע שעבר. מהלכים אלו נועדו ליצור רצף התיישבותי רציף החל מהיישוב אשכולות שבדרום הר חברון ועד ליישובים תלם ואדורה, ולהוות תשתית להקמת גוש התיישבותי חדש באזור.

אלירם אזולאי, ראש מועצת הר חברון, סיכם: "הישוב מקדה (דורן) מהווה את תחילתו של גוש התיישבות חדש באזור מערב יהודה. על השטח בו שכן פעם מוצב צבאי שנטש צה"ל לפני 21 שנים, התייצבו משפחות חלוצות ואנשי ציבור כדי לקבוע עובדות בשטח. הישוב מקדה מצטרף לישוב "כרמי יהודה" שאליו עלו משפחות בשבוע שעבר. הישובים מייצרים רצף התיישבותי מהישוב אשכולות בדרום ההר ועד לתלם ואדורה".

התרחבות ההתיישבות באזור צפויה להמשיך בתקופה הקרובה, כאשר בחודשים הבאים מתוכננת עלייתם לקרקע של שני יישובים נוספים במרחב הר חברון: מגד ומעלה ענב.