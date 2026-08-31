פעילות אכיפה נרחבת נרשמה ביומיים האחרונים ביהודה ושומרון נגד מתחמי בנייה בלתי חוקיים שהוגדרו כסכנה ביטחונית וסביבתית.

ביום ראשון פשטו כוחות מנהלת תיאום וקישור אפרים, בליווי יחידת הפיקוח ובאבטחת לוחמי החטיבה המרחבית, על הכפר שוויכה.

הפעילות התמקדה בהריסת אלמנטי בינוי לא מורשים שהוקמו בסמוך לגדר הביטחון ובקרבה ליישובים בחן ובת חפר. במערכת הביטחון ציינו כי הבנייה בוצעה בשטח C בניגוד מוחלט לצו איסור בנייה קיים, ותוך יצירת מפגע בטיחותי וביטחוני מיידי לאזור.

למחרת, התרחבה האכיפה גם לגזרת בנימין. כוחות מנהלת תיאום וקישור בנימין, יחד עם יחידת הפיקוח וכוחות חטיבתיים, פעלו בסמוך לכפר בית זית. הכוחות הרסו תשתיות בינוי לא חוקיות שהוקמו בתוך השטח הארכיאולוגי של מעיינות ואדי זיתון (עין עובייד) הממוקם בשטח C, בסמוך למסלול הדרך הקדומה לירושלים ומתחת לאתר ההיסטורי חורבת טרפון, המתוארך לתקופות בית ראשון ובית שני.

בצה"ל, במנהל האזרחי ובגופי הביטחון הבהירו כי הפעילות הנחושה תימשך כחלק מהמאמץ לשמירה על החוק והסדר במרחב, תוך מיקוד במפגעי בנייה המסכנים את הביטחון והיציבות.