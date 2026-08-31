חברת הכנסת טלי גוטליב מגיבה הערב (שני) לדיווחים בחדשות 12 על מגעים שהיא מקיימת כביכול למעבר למסגרת פוליטית אחרת, והבהירה כי היא פתוחה לבחון אפשרות כזו בתנאים מתאימים.

בדבריה הפנתה אצבע מאשימה ישירה לעבר סביבתו של ראש הממשלה. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה גוטליב ברשת X. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין כזו".

חברת הכנסת המשיכה ומתחה ביקורת חריפה על התנהלות הנהגת הסיעה וצוות הקמפיין: "לא אסכים להיות אסקופה נדרסת כשאני מנהלת את המאבק העיקש בשלטון הפקידים ובהתפרעות בג"ץ בפסיקותיו המקוממות בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים. רה"מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז. בקרב דוד מול גוליית ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים הגעתי למקום 12 בפריימריז ובגלל השריונים אני במקום 20".

בהמשך דבריה התייחסה להדרתה מקמפיין הבחירות ולתפקידים שמנע ממנה נתניהו: "לצערי רה"מ, כפי זכותו, מידר אותי מקמפיין הליכוד. אנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתנו לרסן את כוחו של בג"ץ. אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדי ולהציגני ככוח מחליש בליכוד. נבחרתי כדי להוביל למשילות ימנית ולגדוע את התנהלותו المופקרת של בג"ץ שקנה לעצמו סמכות לא לו והפך בעיניי עצמו לרשות נעלה. רה"מ גמר אומר לא לאפשר לי להיות שרת המשפטים ואפילו לא יו"ר וועדת חוקה, והחליט לדחוק אותי לקצה מוסתר מאחור. זו זכותו".

הדברים מגיעים בעקבות פרסום שלפיו גוטליב קיימה מגעים עם מפלגה חלופית והציבה אולטימטום לנתניהו לקבלת שריון במקום ה-12 ברשימה.

מנגד, גורמים בתוך הליכוד הבהירו כי הוחלט לדחות את דרישותיה ואת האולטימטום שהציגה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא נגד טענותיה של ח"כ טלי גוטליב ומסר: "לגבי הטענה של ח"כ גוטליב כאילו יש עסקת טיעון נסתרת, אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט חסר כל בסיס".