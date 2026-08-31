תיעוד חריג שהופץ ביממה האחרונה ברשתות החברתיות עורר סערה לאחר שנראה בו נהג טסלה כשהוא ישן לכאורה בזמן שרכבו ממשיך בנסיעה בכביש.

בחדשות 12 דווח כי בעקבות הסרטון עוכב הנהג לחקירה במשטרה בחשד לנהיגה בקלות ראש ואי-אחיזה בהגה, ולאחר חקירתו שוחרר.

בסרטון נראה הנהג, בן 36 ממגדל העמק, כשעיניו עצומות וראשו שמוט, בעוד הרכב ממשיך בנסיעתו. התיעוד הצית מחדש את הדיון סביב מערכות הנהיגה המתקדמות של טסלה והגבול שבין מערכות סיוע לנהג לבין נהיגה אוטונומית.

במשטרה הדגישו כי למרות הטכנולוגיה המתקדמת, האחריות המלאה על הנהיגה מוטלת תמיד על הנהג. "החוק במדינת ישראל מחייב נהגים לאחוז בהגה, לשלוט ברכב ולהיות דרוכים בכל רגע נתון", נמסר.

עוד הבהירו במשטרה כי מערכות הסיוע המותקנות ברכב אינן מהוות נהיגה אוטונומית ואינן מתירות לנהג להירדם או להסיר מעצמו את האחריות בזמן הנסיעה.