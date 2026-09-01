נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הערב (שני) עם כתבים בבית הלבן ונשאל האם התקיפות נגד איראן ביממה האחרונה מסמנות תחילתו של קמפיין צבאי מוגבל או מלחמה בהיקף מלא.

בתגובה אמר הנשיא: "מדובר במדינה כושלת... זה לא אומר שלא נכה בהם. נראה מה יקרה".

הוא ציין כי "מצר הורמוז במצב מצוין מאוד. 30 ספינות בממוצע עוברות שם בלילה אחד. זו כמות משמעותית".

טראמפ הדגיש: "נכנסנו לאיראן, ואנחנו מכים אותם קשות".

כשנשאל מי מנהיג כיום את איראן, השיב הנשיא: "הם לא באמת יודעים. לדעתי, הם לא יודעים מי המנהיג שלהם".

טראמפ אף מתח ביקורת חריפה על כתבת ששאלה אותו אם הוא שולל שימוש בנשק גרעיני נגד איראן, וכינה את השאלה "מטופשת".

"אני אף פעם לא אגיד דבר כזה, אבל התשובה היא כן. אין לכך שום סיבה", אמר טראמפ, והוסיף: "איזו שאלה מטופשת. הם מובסים לגמרי מבחינה צבאית. אני הבסתי אותם, וצריך להשתמש בנוסף בנשק גרעיני? איזו שאלה מטופשת".

הדברים נאמרו יממה לאחר שצבא ארצות הברית תקף שני משגרי טילים של משמרות המהפכה באי לארק שבמפרץ הפרסי. בתגובה, שיגרו משמרות המהפכה מספר טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן.