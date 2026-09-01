המגעים סביב האפשרות שחברת הכנסת טלי גוטליב תעבור מהליכוד לעוצמה יהודית מתקדמים, וההערכה היא כי התרחיש הולך ומתקרב להבשלה.

גורמים המעורים בפרטים אומרים כי השר איתמר בן גביר מעוניין לצרף את גוטליב לשורות מפלגתו ולהעניק לה מקום מרכזי, אולם אינו מתכוון לבצע מהלך כזה כל עוד מעמדה בליכוד לא הוכרע.

מבחינת בן גביר, התנאי להתקדמות הוא שגוטליב תעזוב תחילה את הליכוד או שהליכוד יחליט להיפרד ממנה. בנוסף, עתידה הפוליטי תלוי כעת במידה רבה בראש הממשלה בנימין נתניהו, שכן בן גביר אינו צפוי להשלים שריון שלה בעוצמה יהודית ללא פנייה מוקדמת מצד נתניהו.

ההערכה היא שמעבר של גוטליב לעוצמה יהודית עשוי להתאים לאינטרסים האלקטורליים של שתי המפלגות ואף של הגוש כולו.

נתניהו יוכל להציג רשימת ליכוד מתונה יותר בניסיון לפנות גם למצביעי מרכז, בעוד בן גביר יקבל דמות פוליטית המזוהה ממילא עם חלק ניכר מקהל היעד של עוצמה יהודית.

מבחינת גוטליב עצמה, האפשרות לעבור למסגרת פוליטית אחרת כבר אינה נשללת על הסף. אמש (שני), בתגובה לדיווחים על מגעים שהיא מקיימת לכאורה עם מפלגה אחרת, הבהירה כי תהיה מוכנה לבחון הצעה שתשקף מבחינתה את מעמדה ואת כוחה הפוליטי.

"נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה גוטליב ברשת X. לדבריה, אם תקבל הצעה ממשית ממפלגה שתכבד את כוחה האלקטורלי ותאפשר לה להתמודד על תפקיד שר משמעותי, היא תשקול אותה ברצינות בשם בוחריה, אך ציינה כי בשלב זה אין בידיה הצעה כזו.

גוטליב הפנתה חלק ניכר מהביקורת שלה כלפי סביבתו של נתניהו ואנשי קמפיין הליכוד. לטענתה, לאחר שנאבקה בפריימריז והגיעה למקום ה-12, השריונים ברשימה הורידו אותה למקום ה-20, ובמקביל נעשו ניסיונות לפגוע במעמדה הפוליטי.

היא טענה עוד כי הודרה מקמפיין הליכוד וכי גורמים בקמפיין מתדרכים נגדה ומציגים אותה כמי שמחלישה את המפלגה. היא הוסיפה כי נתניהו החליט שלא לאפשר לה לכהן כשרת המשפטים ואף לא כיו"ר ועדת החוקה, וכי מבחינתה מדובר בהחלטה המצויה בסמכותו.

הדברים פורסמו על רקע דיווח שלפיו גוטליב קיימה מגעים עם מסגרת פוליטית חלופית וביקשה מנתניהו שריון במקום ה-12 ברשימת הליכוד. מנגד, גורמים בליכוד הבהירו כי דרישותיה והאולטימטום שהציבה נדחו.

במקביל למחלוקת הפוליטית, נתניהו הגיב לטענה אחרת שהעלתה גוטליב בעניין עסקת טיעון נסתרת. "לגבי הטענה של ח"כ גוטליב כאילו יש עסקת טיעון נסתרת, אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט חסר כל בסיס", מסר ראש הממשלה.