החזרה ללימודים תמיד מוצגת כאילו מדובר במעבר טכני: נגמר החופש, קמים מוקדם, מוציאים את הילקוטים מהארון ויאללה, לכיתה.

אלא שבפועל, תחילת שנת הלימודים היא רגע משמעותי הרבה יותר. אחרי שבועות של חופש, שינה מאוחרת וימים פחות מסודרים, צריך לבנות מחדש את המסגרת. דווקא כאן יש להורים הזדמנות להשפיע: לקבוע הרגלים, לייצר ציפיות ברורות ולעזור לילדים להסתגל בלי להפוך כל בוקר לקרב.

צרו מחדש את הנורמות בבית מהרגע הראשון

הנורמות נקבעות בהתחלה. אם אתם רוצים ליצור מחדש אחריות, רצינות וסדר יום, זה הזמן לעשות זאת. אל תחכו שבועיים כדי להבין שהילד הולך לישון מאוחר מדי, שהבוקר הפך לכאוס ושאף אחד לא יודע מי אמור לעשות מה. קבעו מראש מי מכין את הסנדוויץ', מי מוציא את האח הקטן למעון, מתי קמים ומתי יוצאים מהבית.

הגדירו גם מה קורה כשלא עומדים בזמנים ומה מצופה מכל אחד מבני הבית. כדאי לקבוע אפילו דברים שנראים קטנים: איפה מניחים את התיק כשחוזרים, מתי מכינים שיעורים ומתי מסדרים את החדר. גם סגנון הדיבור הוא נורמה. אם אתם רוצים פחות צעקות, פחות טריקת דלתות ויותר שיחה נורמלית, זה הזמן להגדיר את זה. ילדים מתרגלים מהר מאוד למה שהופך לשגרה. לכן עדיף להשקיע עכשיו ביצירת הרגלים מאשר לנסות לתקן אותם בעוד חודש.

קבלו את זה שלא כל ילד חוזר לשגרה באותה קלות

הכללים בבית צריכים להיות ברורים לכולם, אבל זה לא אומר שכל הילדים יעמדו בהם באותה קלות. ילד אחד יקום בבוקר וייכנס מיד לקצב, ואחר יתקשה מאוד להיפרד מהחופש. יש ילד שמתקשה במעברים, ילדה שהחזרה למסגרת מלחיצה אותה, ויש מי שנושא איתו דאגה או קושי שלא תמיד קשורים בכלל לבית הספר.

בתקופה הנוכחית יש גם ילדים שאבא או אמא שלהם במילואים, או שהשגרה המשפחתית שלהם עדיין רחוקה מלהיות רגילה. לכן היו ברורים, אבל גם סבלניים. אל תוותרו על הכללים, אבל אל תפרשו כל קושי כעצלנות, חוצפה או חוסר רצון. לפעמים הילד באמת רוצה להצליח לעמוד במה שביקשתם, ופשוט לוקח לו יותר זמן להגיע לשם. התפקיד שלכם הוא לעזור לו להסתגל, לא להעניש אותו על כך שהוא עדיין מסתגל.

צרו קשר טוב עם המחנכת - עוד לפני שתצוץ בעיה

אתם הרי מכירים את התכשיט שלכם, בטח אחרי יולי ואוגוסט, כשהקירות בבית כבר שרוטים מהציפורניים - שלכם או שלו. המחנכת, לעומת זאת, פוגשת אותו עכשיו לראשונה בתוך מערכת אחרת לגמרי. לכן צרו איתה קשר טוב כבר בתחילת השנה. פרגנו לה, שתפו אותה במה שחשוב לדעת על הילד, ואל תחכו רק לשיחת הטלפון הראשונה כשהיא מתקשרת בגלל בעיה. היא עומדת להתמודד עם כיתה שלמה, ולא יהיה לה קל. אתם רוצים שהיא תכיר את הילד שלכם מעבר לקושי שלו, שתדע מה מצחיק אותו, במה הוא טוב ומה עוזר לו להירגע, ובעיקר, אתם רוצים שכאשר יהיה רגע קשה, היא לא תחשוב "אין לי כוח לילד הזה", אלא "בואו נראה איך אני עוזרת לו". קשר טוב עם המחנכת לא אומר לוותר על ביקורת או להסכים לכל דבר. הוא פשוט אומר שאתם והמחנכת נמצאים באותו צד: הצד של הילד.

הכינו את הילדים הקטנים למקום החדש

להכניס ילד קטן לגן או לכיתה א' זה קשה. הוא אפרוח, קטן כל כך לעומת רוב הילדים, ובבת אחת הוא נכנס למקום גדול, רועש ומלא באנשים שהוא לא מכיר. לכן אל תחכו ליום הראשון כדי שיגלה איפה השירותים. קחו אותו לפני תחילת השנה לסיור קטן. הראו לו איפה הכניסה, איפה היציאה, איפה השירותים, איפה המגרש ואיפה אוספים אותו בסוף היום. אם אפשר, הראו לו גם את הכיתה ואת הדרך אליה. הדברים האלה נראים למבוגר שוליים, אבל לילד קטן הם יכולים להיות ההבדל בין מקום מפחיד למקום מוכר. גם בבית אפשר לעשות "חזרה גנרלית": לקום בבוקר, להתלבש, לאכול ולצאת בשעה שתידרש במהלך השנה. ככל שהילד יודע למה לצפות, כך המעבר פחות דרמטי.

הפעילו שכל ישר, ואל תהפכו כל קושי לפרויקט

לא כל דבר הוא לימודי משפטים שנה ד'. לפעמים צריך פשוט להסתכל על הילד ולנסות להבין מה קשה לו. אם הוא מתקשה בהבנת סיטואציות חברתיות, אפשר לתרגל בבית מצבים יומיומיים: מה קרה, מה הילד השני אולי הרגיש ומה אפשר היה לעשות אחרת. אם יש לו קושי בקריאה, נסו להבין איפה בדיוק הוא מתקשה במקום להסתפק באמירה "הוא לא אוהב לקרוא", ואם יש קושי בתנועה, לא תמיד צריך להתחיל מיד בחוג או בטיפול - אפשר להתחיל בגן השעשועים, בטיפוס, בריצה, בזריקת כדור ובמשחק. באותה מידה, פעלו גם בכיוון ההפוך: אם אתם רואים שקושי מסוים חוזר שוב ושוב ופוגע בילד, אל תתעלמו ממנו רק כי "זה יעבור". התבוננו, שאלו, נסו לעזור - ואם צריך, פנו לאיש מקצוע.

החזרה ללימודים היא לא רק חזרה לשעות קימה מוקדמות ולמערכת שעות. היא הזדמנות להחזיר לבית סדר, לילדים תחושת ביטחון ולהורים קצת אוויר. לא צריך לעשות הכול מושלם. צריך רק להתחיל נכון: כללים ברורים, סבלנות למי שמתקשה, קשר טוב עם המחנכת, הכנה מוקדמת של הקטנים וקצת שכל ישר.

הכותב הוא מנכ"ל עמותת מרחב