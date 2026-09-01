פרופ' עידו בר זאב, מומחה להתפלת מים ממכון צוקרברג לחקר המים באוניברסיטת בן גוריון, מסביר בראיון לערוץ 7 על נסיבות השבתת מתקני התפלת המים בישראל פעמיים ביממה אחת.

את דבריו פותח פרופ' בר זאב בתזכורת חשובה העולה מהאירוע עוד בטרם הושלמה בדיקת הנסיבות של האירוע עצמו: "כולם מבינים בעיקר עכשיו עד כמה חשובה התפלת המים", אומר בר זאב ומציין כי שבעים אחוז מהמים שמגיעים לבתים בישראל עוברים מהים התיכון דרך מתקני ההתפלה, שם הם עוברים תהליך טיהור והתפלה וממשיכים הלאה לבתים של כולנו.

באשר לתקלה הנוכחית מסביר פרופ' בר זאב כי מדובר בזיהום טבעי ולא ברור, ככל הנראה של חומר אורגני כמו מיקרו אצות או אצות, שנשאב אל המתקנים וסותם אותם. מדובר, אומר בר זאב, בזיהום שמפתיע את המומחים ואנשי המקצוע שכעת חוקרים אותו ומנסים להבין את הרכבו ולמצוא לו מענה.

על פי הערכות מדובר בזיהום נרחב שמגיע מדרום, מאזור עזה ומצרים, ושוטף את מרבית החופים בישראל. "לא ברור ממה הוא נגרם, אבל הוא יושב על חלק ניכר מקו החוף שלנו".

לשאלתנו אם יתכן מצב שבו לא יימצא המענה הנדרש לזיהום וישראל תישאר ללא מתקני התפלה פעילים, משיב פרופ' בר זאב בשלילה.

להערכתו, הפתרון יימצא בזמן הקרוב. "מתקני ההתפלה שלנו הם פאר היצירה הישראלית וההערכה של כולם היא שזה ייפתר בזמן הקרוב. עם זאת, זה מעלה דגל אדום לכולם, כי זה תקדים למצב שבו יהיה לנו שפך נפט גדול שישבית את המתקנים".

הוא מזכיר את כתם הנפט הקטן יחסית שהיה בחופי ישראל לפני כארבע שנים, ומציין כי תקלה שתגרום לכתם נפט גדול יותר עלולה להיות משמעותית מאוד ביחס למתקני ההתפלה הנדרשים כל כך לאוכלוסייה בישראל.

עוד שאלנו את פרופ' בר זאב אם ברגעים כאלה של התמודדות עם זיהום לא מוכר, לא ניתן לפנות לגורם כלשהו מעבר לים על מנת ללמוד מתקדימים דומים במקומות אחרים, אולי רחוקים מכאן.

בתשובתו הוא מזכיר כי ישראל היא ראש החץ בתחום זה של התפלת מים ומהעולם מתקשרים אליה כדי לברר כיצד ניתן להתמודד עם תקלות כאלה ואחרות, ולא להיפך.

"אנחנו מנסים לעשות סיעור מוחות ביחד ובנפרד עם מתקני ההתפלה. העניין ייפתר ואני לא מודאג, אבל זה אירוע מוזר. אני כבר עשרים שנה בתחום ולא זוכר אירוע רחב ידיים שכזה, אירוע שמתפשט לאורך עשרות או מאות קילומטרים".