אמירת הקדיש היא אחד המנהגים המזוהים ביותר עם האבלות במסורת היהודית. במשך דורות מלווים בני משפחה את נשמת יקיריהם באמירת קדיש בתקופת האבל וביום השנה לפטירה. אף שהקדיש נאמר לעילוי נשמת הנפטר, מילותיו אינן עוסקות במוות או באבל. עיקרו של הקדיש הוא שבח וקידוש שמו של הקב"ה: “יתגדל ויתקדש שמיה רבא". דווקא מתוך האובדן והכאב עומד האבל בתוך הציבור ומכריז על גדולתו של בורא עולם.

מדוע אומרים קדיש לעילוי נשמת הנפטר?

מקורו של מנהג אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר קדום, והוא התקבל בקהילות ישראל כאחד המנהגים המרכזיים בתקופת האבלות. בספרי ההלכה ובספרים הקדושים מובאת מעלתה הגדולה של אמירת הקדיש, שבכוחה להציל את נשמת הנפטר מדין גיהינום ולפעול לעלייתה בעולם האמת.

אחד המקורות הידועים למעלת אמירת הקדיש הוא המעשה המובא במדרשים על רבי עקיבא. מסופר כי רבי עקיבא פגש אדם שנפטר והיה נידון בדין קשה בעולם האמת. לאחר שבירר אודותיו, חיפש רבי עקיבא את בנו, לימד אותו תורה והדריך אותו איך להתפלל.

כאשר הבן אמר קדיש ו'ברכו את ה' המבורך', והקהל ענה אחריו, באותה שעה התירו את המת ופטרוהו מן הפורענות. לאחר מכן התגלה המת לרבי עקיבא ובישר לו כי בזכות בנו ניצלה נשמתו מן הדין. מעשה זה מובא בבית יוסף כאחד המקורות למנהג אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר.

הקדיש לאורך שנת האבל

כאשר אדם נפטר, נוהגים בניו לומר קדיש לעילוי נשמתו במהלך שנת האבל. מנהגי הקהילות שונים באשר למשך האמירה המדויק: בקרב בני אשכנז מקובל לומר קדיש במשך אחד עשר חודשים, ואילו בקרב בני ספרד ועדות המזרח נהוג להפסיק את אמירת הקדיש למשך שבוע בתום אחד עשר חודשים מהפטירה, ולאחר מכן לשוב ולאומרו במשך שלושת השבועות הנותרים עד להשלמת שנת האבל.

אמירת הקדיש דורשת התמדה. אין מדובר באמירה חד-פעמית, אלא במנהג המלווה את האבל יום אחר יום, בתפילות שחרית, מנחה וערבית.

לצד אמירת הקדיש נוהגים להרבות בזכויות נוספות לעילוי הנשמה, ובהן לימוד תורה ומשניות, נתינת צדקה וקיום מצוות לזכר הנפטר.

מדוע דווקא משניות?

לימוד משניות הוא מנהג ותיק לעילוי נשמת הנפטר. הקשר בין השניים נרמז גם בדמיון שבין המילים “משנה" ו"נשמה", המורכבות מאותן אותיות.

אחד המנהגים הידועים הוא ללמוד פרקי משנה הפותחים באותיות שמו של הנפטר, ולאחר מכן פרקים כנגד אותיות המילה “נשמה". בכך מצרפים לאמירת הקדיש גם לימוד תורה המוקדש באופן אישי לעילוי נשמתו.

בקהילות רבות מקובל לקיים לימוד כזה במיוחד ביום השנה, ולעיתים גם בתקופות ובמועדים נוספים במהלך שנת האבל.

ומה קורה כאשר בני המשפחה אינם יכולים לומר קדיש?

לכתחילה, כאשר הדבר אפשרי, ראוי שהבן עצמו יאמר קדיש לעילוי נשמת אביו או אמו. עם זאת, המציאות אינה תמיד מאפשרת זאת.

יש מי שאינם יכולים להשתתף בקביעות במניין שלוש פעמים ביום, ולעיתים אין לנפטר בן שיכול לקבל על עצמו את אמירת הקדיש. במקרים אחרים מתעורר צורך באדם שיקבל על עצמו את האחריות לאמירה קבועה לאורך התקופה.

בספרי ההלכה נדונה האפשרות למנות אדם אחר שיאמר קדיש לעילוי נשמת הנפטר. במהלך הדורות אף התקבל בקהילות ישראל המנהג לשכור אדם לשם כך, כאשר בני המשפחה אינם יכולים לקיים את האמירה בעצמם.

כאשר אדם אחר מקבל על עצמו את אמירת הקדיש, עליו לייחד את אמירת הקדישים לעילוי נשמת הנפטר. לכתחילה, מובא בספרי ההלכה העוסקים בדיני אבלות, ובהם נטעי גבריאל ופני ברוך, שצריך לומר בכל יום בבוקר שהקדישים שיאמר באותו היום יהיו לעילוי נשמת הנפטר, ולהזכיר את שמו. יש דעות מסוימות בפוסקים האחרונים המקלות להסתפק באמירה זו בתחילת התקופה, אולם לכתחילה נכון לחזור עליה בכל יום.

כיום ניתן להסדיר אמירת קדיש בתשלום באמצעות קדיש לנשמה, עבור משפחות המבקשות שאדם קבוע יקבל על עצמו את אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר. במסגרת "קדיש לנשמה" מקפידים על אמירת הקדיש בשלוש התפילות ועל הזכרת שם הנפטר מדי יום, בהתאם להידור האמור.

האחריות אינה מסתכמת באמירת המילים

קבלת אחריות לאמירת קדיש עבור אדם אחר דורשת יותר מהגעה מזדמנת לבית הכנסת. יש לשמור על רצף האמירה, להקפיד על מניין, לדעת את מועדי תחילת וסיום האמירה ולהקדיש את הקדישים לעילוי נשמת האדם שעבורו הם נאמרים.

ב"קדיש לנשמה" בעיר הקודש צפת מקפידים להזכיר בכל יום לפני התפילה את שמו של הנפטר שעבורו נאמר הקדיש. לצד אמירת הקדיש מתקיים גם לימוד משניות יומי לעילוי נשמתו.

יום השנה - היארצייט

אמירת הקדיש אינה מסתיימת בתום שנת האבל. בכל שנה, בתאריך העברי שבו נפטר האדם, מציינים בני המשפחה את יום השנה - היארצייט.

ביום זה נהוג לומר קדיש, ללמוד תורה ומשניות לעילוי הנשמה, לתת צדקה ולהוסיף במעשים טובים לזכר הנפטר. נוהגים גם להדליק נר נשמה למשך היממה.

יום השנה מבטא עיקרון עמוק במסורת היהודית: חלוף הזמן אינו מבטל את הקשר עם האדם שנפטר. לצד הזיכרונות שנותרו למשפחה, ממשיכים להוסיף זכויות ומעשים טובים לעילוי נשמתו.

זיכרון שהופך למעשה

תקופת האבלות היהודית אינה עוסקת רק בזיכרון העבר. היא מעניקה למשפחה דרכים מעשיות לבטא את הקשר עם מי שאיננו.

אמירת הקדיש תופסת בתוך מכלול זה מקום מיוחד. מן הימים הראשונים שלאחר הפטירה, דרך חודשי האבל ועד ליום השנה בכל שנה מחדש, זהו מנהג שנשמר במשך דורות: לזכור את האדם שהיה חלק מחיינו ולהוסיף זכויות לעילוי נשמתו.

מידע נוסף על אמירת קדיש, מנהגי אבלות והמנהגים לעילוי נשמת הנפטר תוכלו למצוא באתר קדיש לנשמה.