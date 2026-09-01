בית ספר פלא

מערכת החינוך בירושלים פתחה את שנת הלימודים הבוקר (שלישי) וערוץ 7 ליווה את סיורו של ראש העיר משה ליאון בבית הספר "ממ"ד פלא" השוכן בשכונת קטמון.

"זה יום מרגש בירושלים. 300,000 תלמידים ותלמידות החלו את שנת הלימודים. ירושלים היא בירת החינוך של מדינת ישראל ומשקיעה בכל סוגי החינוך שיש. בעיר לומדים גם חילונים, גם חרדים, גם ציונות דתית וגם את החינוך במזרח ירושלים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד תקציבים בחינוך ומתאר לעצמי שחלק מהתלמידים ינהיגו את מדינת ישראל בעתיד", אמר ראש העיר ליאון.

מחזיקת תיק החינוך במועצת העיר, חגית משה, ציינה את היערכות המערכת: "זו שנה שמינית שאני פותחת את מערכת החינוך בירושלים עם אפס תקלות. זו פשוט חגיגה גדולה. מה שקורה בבית הספר הזה הוא בשורה למדינת ישראל. מדובר בבית ספר שקיבל בית חדש ויש לו משמעות מיוחדת. מערכת החינוך אחראית לעתיד של מדינת ישראל והיא נוגעת בכל אחד ואחת מאיתנו. יש פה אנשי חינוך מהמעלה הראשונה וזה מרגש מאוד".

מנכ"לית העירייה, אריאלה רג'ואן, התייחסה לאופיו הייחודי של המוסד. "אנחנו נמצאים בבית ספר 'מכיל'. יש לנו הרבה מאוד ילדים שרוצים ללמוד זה לצד זה, כל אחד עם הצרכים שלו, וזה בית ספר כל כך יפה".

ראש מנהל החינוך בעירייה, אריק וירצבורגר, סיכם: "אנחנו חונכים את המבנה של בית הספר פלא שקיים זו השנה התשיעית ומביא גישה ייחודית. יש בעיר ירושלים תנופה של צמיחה, בנייה והשקעה ענקית בחינוך".