סקר חדש של "מדד צהר ליהדות ולמסורת", שנערך באמצעות ערוץ התוכן "משב" מבית ארגון רבני צהר, מצביע על תמיכה רחבה בשימור ובהרחבת לימודי היהדות, המסורת והמורשת בבתי הספר הממלכתיים.

על פי הסקר, 72.5% מהנשאלים מעוניינים לשמר את היקף לימודי היהדות או להרחיבו. 37.7% תומכים בהגדלת היקף הלימודים ו-34.8% מעדיפים להשאיר את המצב הקיים. מנגד, 18.1% תומכים בצמצום הלימודים ו-9.4% השיבו כי אינם יודעים.

מפילוח הנתונים לפי גיל עולה כי דווקא בקרב הצעירים נרשמה התמיכה הגבוהה ביותר בהרחבת לימודי היהדות והמסורת. 43% מבני 18-29 תומכים בהגדלת היקף הלימודים, בעוד שבקרב בני 60 ומעלה בולטת התמיכה בשימור המצב הקיים, בשיעור של 44.6%.

גם רמת ההשכלה מצביעה על הבדלים בעמדות. בקרב בעלי השכלה תיכונית ועל-תיכונית נרשמה תמיכה של 40% עד 47.6% בהרחבת הלימודים, ואילו בקרב בעלי תארים מתקדמים נרשם השיעור הגבוה ביותר של תמיכה בצמצומם - 28.9%.

בפילוח לפי הגדרה דתית, 46% מהחילונים מעדיפים להשאיר את המצב כפי שהוא, 13.6% תומכים בהרחבת לימודי היהדות ו-30.8% בצמצומם. בקרב הציבור המסורתי, 40.7% תומכים בשימור המצב הקיים ו-35.3% בהרחבה. בציבור הדתי והחרדי נרשמה תמיכה של 79.1% ו-94.7%, בהתאמה, בהגדלת היקף הלימודים.

הרב אשר סבג, חבר הנהלת ארגון רבני צהר, התייחס לממצאים ואמר: "תוצאות הסקר מראות שיש בציבור הרחב הבנה עמוקה לחשיבות של לימוד המורשת היהודית, ולכך שלימודי יהדות ומורשת אינם מותרות ואינם עניין למגזר מסוים בלבד".

הרב סבג הוסיף: "הנתון הזה תואם לממצאים נוספים שבדקנו השנה ב'מדד צהר ליהדות ולמסורת', המצביעים על התעוררות יהודית בציבור הישראלי מאז השבעה באוקטובר. המורשת היהודית היא הסיפור שמחבר אותנו לארץ הזו, לערכים שלנו ולשורשים שלנו. היא מעניקה לנו לא רק תחושת שייכות, אלא גם את ההצדקה המוסרית והערכית למאבק שאנו מנהלים מול אויבינו, והדבר בא לידי ביטוי גם בנושא החינוך".