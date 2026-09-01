בפעם השלישית ברציפות, הודיע היום (שלישי) בנק ישראל כי החליט להוריד את הריבית במשק בשיעור של 0.25%. זו הפעם הרביעית מתחילת שנת 2026 שבה מוריד הבנק את שיעור הריבית.

כעת תעמוד הריבית בשיעור של 3.25% וכתוצאה מכך, ריבית הפריים, שממנה נגזרות מרבית ההלוואות והמשכנתאות במשק, תרד לרמה של 4.75%.

בבנק ישראל מסרו כי ההפחתה נתמכת באינפלציה השנתית, שעומדת על 1.5% בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2021.

מדובר במהלך כלכלי משמעותי שכן הפעם האחרונה שבה נרשמו שלוש הפחתות ריבית ברצף הייתה בשיא המשבר הפיננסי בשנת 2008 - ובתקופה זו נרשמו חמש הורדות רצופות של ריבית בנק ישראל.

יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי אמר כי מדובר ב"צעד אחראי ומידתי שמשדר אמון במשק הישראלי שמהווה גם הבעת אמון חשובה בעסקים וביכולת של הכלכלה הישראלית להמשיך ולצמוח".