בית הספר "פלא"

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הגיע היום (שלישי) לסיור של בכירי העירייה בבית הספר "ממ"ד פלא המכיל" בשכונת קטמן בעיר לרגל תחילת שנת הלימודים. ערוץ 7 שוחח עם צוות בית הספר שזכה למבנה חדש.

מנהלת בית הספר, נעה בן עמי, התייחסה לתחושותיה ביום החגיגי ולשינוי המשמעותי שעבר המוסד. "אנחנו מתחילים שנה חדשה בשיא ההתרגשות - גם מבחינתי בתפקיד חדש של מנהלת. יש לי את הזכות להיות כאן מהיום הראשון להקמת בית הספר. עברנו ממבנה עראי וקטן ל'וילה' ענקית בזכות גורמים רבים ובראשם ראש העיר משה ליאון".

יועצת בית הספר, אביטל צוקרמן, מוסיפה "אנחנו נכנסים למקום מלא אור, שמחה ומרחבים שיכולים ללמד את הילדים שלנו. בית הספר הוקם מתוך המון חשיבה על הכיתות שיהיו מרווחות. מחוץ לכל כיתה יש לנו מרחבים ואנו מאמינים הרבה בלמידה של קבוצות. האג'נדה שלנו היא שיש הרבה דרכים ללמוד".

ציפי בן שמחון, מורה ומחנכת כיתה א' בבית הספר, בירכה את התלמידים עם חזרתם לספסל הלימודים. "אני רוצה לאחל לתלמידים האלופים שתהיה לנו שנה מוצלחת, שנה של עשייה. הם כאלה אלופים ושמחנו והתרגשנו לפתוח את השנה".