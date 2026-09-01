המגעים בין המפלגות המרכיבות את יהדות התורה מגיעים לרגע הכרעה, שבוע בלבד לפני סגירת הרשימות לבחירות.

הערב מקיימים צוותי המשא ומתן של דגל התורה ואגודת ישראל את פגישתם השלישית, בניסיון לצמצם את הפערים הדרמטיים סביב הרכב הרשימה המשותפת וחלוקת המקומות.

ברקע השיחות עומדת סוגיה עקרונית שטלטלה את המפלגה בשנה האחרונה. כידוע, עד כה סירבו בדגל התורה באופן עקרוני לשבת סביב שולחן הממשלה מטעמים ערכיים, בהם ההסתייגות משותפות במשרדים עם אחריות על חילול שבת והתרחקות ממעורבות ממשלתית מאסיבית.

בשל עמדה זו, חברי הכנסת של דגל התורה לא כיהנו בשנה האחרונה בשום תפקיד - לא כשרים ולא כסגני שרים - לאור התנגדותם לישיבה בקואליציה שאינה מסדירה את נושא הפטור מגיוס.

אולם כעת, מתברר כי בדגל התורה שוקלים לפנות לגדולי הדור ולבקש אישור להתמנות לשרים בממשלה. מהלך זה מהווה שינוי כיוון משמעותי, בדומה לתקדים שרשמה בעבר אגודת ישראל כאשר יעקב ליצמן מונה לשר החרדי האשכנזי הראשון (לאחר שהוחלט כי אין לכהן כסגן שר במעמד שר).

בנוסף, הליטאים לוטשים עיניים להנהגת הרשימה: בניגוד לפעמים קודמות שבהן ויתרו על המקום הראשון לטובת הסיעות החסידיות, הפעם צפויה דגל התורה לדרוש לא רק את הבכורה ברשימה המשותפת, אלא גם את התיק או התפקיד הבכיר ביותר שיוקצה לסיעה.

הצדדים ינסו להכריע הערב האם הפערים יגשרו על מנת להבטיח את המשך ריצתה המשותפת של יהדות התורה.