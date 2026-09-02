פחות משנה לפני בחירות האמצע בארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ ניצב בפני אחד המשברים הפוליטיים המשמעותיים ביותר מאז חזר לבית הלבן.

סקר חדש של סוכנות הידיעות רויטרס ומכון איפסוס מצביע על כך ששיעור התמיכה בו נותר על 33% בלבד - הרמה הנמוכה ביותר בכהונתו הנוכחית.

הנתונים משקפים ירידה חדה לעומת תחילת כהונתו, אז נהנה טראמפ מכ-47% תמיכה. במקביל, 64% מהנשאלים הביעו אי-שביעות רצון מתפקודו, נתון שעלול להכביד גם על מועמדי המפלגה הרפובליקנית בבחירות לקונגרס.

הסקר מצביע גם על פער במוטיבציה של המצביעים. 46% מהמצביעים הדמוקרטים הגדירו את עצמם כ"נלהבים מאוד" להשתתף בבחירות האמצע, לעומת 31% בלבד מקרב הרפובליקנים. בקרב המצביעים העצמאיים, 36% השיבו כי יצביעו למפלגה הדמוקרטית, בעוד 22% בלבד יעדיפו את הרפובליקנים.

הנושא המרכזי שמטריד את הציבור האמריקני הוא יוקר המחיה. כמעט מחצית מהנשאלים - 47% - הגדירו אותו כשיקול המרכזי בבחירתם בקלפי. במקביל, 71% מהאמריקנים הביעו חוסר שביעות רצון ממדיניותו של טראמפ בתחום זה, ורק 22% תמכו בהתנהלותו.

גם מדיניות החוץ אינה מחזקת את מעמדו של הנשיא. על פי הסקר, שיעור התמיכה בטראמפ בכל הקשור למלחמה באיראן עומד על 36% בלבד.

מגמה דומה עולה גם מסקר נוסף של אוניברסיטת מסצ'וסטס, שבו רק 32% מהנשאלים הביעו תמיכה בטראמפ, לעומת 64% שהתנגדו למדיניותו. יותר ממחצית מהמשיבים - 54% - אף אמרו כי הם מתנגדים לו "בתוקף".