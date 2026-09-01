מאמר הדור | תחנון ספרדי בישיבה | מפלגה עם גוי | סליחה לפני ר"ה | פוליטיקה בשולחן שבת- הרב

הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת כהנים, נשאל האם אפשר מבחינה הלכתית להצביע למפלגה של תא"ל במיל' עופר וינטר שבה מועמד לא יהודי - יוסף חדאד, מוצב במקום השני ברשימה, והשיב כי 'בוודאי שלא', ואמר כי יש להבחין בין היחס האישי לגוי לבין האפשרות למנותו לתפקיד הנהגה.

לדבריו, "ודאי שלחבר גוי צריך להתייחס יפה אם הוא מתאים להגדרת גר תושב, אבל אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה".

הרב אבינר הפנה בעניין זה לרמב"ם בהלכות מלכים, והוסיף כי גם מי שמוגדר "חסיד אומות העולם" אינו יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. עם זאת הבהיר כי אין בכך שלילה של מעמדו כאזרח, ואמר, "הוא יכול להיות בתור אזרח פרטי, זה כן, אבל לא בתור מנהיג".

יש לציין כי השואל ציין שמדובר במפלגה שבה הגוי הוא מקום 2, תוך כוונתו ליוסף חדאד אשר מוצב במקום זה ברשימתו של עופר וינטר, אך לא ציין במפורש את שמו.