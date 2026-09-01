בצה"ל מאשרים הערב (שלישי) את דבר מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה.

"במהלך המבצע בשטח, פשטו צוותים מיוחדים של השב"כ על מבנה הממוקם בעיר עזה. במקום נעצר המחבל המחזיק בתפקיד ראש ביטחון הפנים של חמאס בכלליות שטח רצועת עזה. במקביל להגעת הכוחות, ביצעו כלי טיס של חיל האוויר תקיפות כירורגיות נגד מספר מטרות צבאיות באזור במטרה לנטרל סכנות ולאבטח את הפעילות. לא נרשמו נפגעים בקרב כוחותינו", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

לפי מידע ביטחוני, הבכיר שנעצר עסק בתקופה האחרונה בחיזוק מעמדו ושליטתו של ארגון הטרור בחלקה הצפוני של הרצועה, לצד תכנון והוצאה לפועל של מתווי פגיעה בלוחמי צה"ל הפועלים באזור הקו הצהוב.

עם תום הפינוי מהמבנה, הועבר המחבל להמשך חקירה ביטחונית בשטח ישראל.

בצה"ל הוסיפו כי "הפעילות המבצעית נועדה לצמצם איומים, לפגוע במנגנוני השליטה של הארגון במרחב ולסיכל כוונות לפגוע בחיילי צה"ל ובאזרחי המדינה".

מפרטים חדשים שפורסמו עולה כי לוחמי יחידה מיוחדת של שירות הביטחון הכללי הם שעמדו מאחורי תפיסתו של המחבל.

המבצע, שהתנהל תחת פיקוד הדרום, נמשך מספר שעות במרחב הסמוך לעיר עזה ולווה בתקיפות אוויריות ממוקדות של חיל האוויר לצורך אבטחת הלוחמים. בתום הפעילות נלכד אל-עראביד כשהוא פצוע, ופונה באופן מיידי לשטח מדינת ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירוע ומסר כי המעצר יצא לפועל על-ידי צה"ל ושב"כ "בפעולה נועזת" בסמוך לביתו של אל-עראביד.

נתניהו הוסיף: "הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו".

מנגנון ביטחון הפנים של חמאס אמון על סיכול ניסיונות ריגול ועל איתור גורמים פלסטיניים החשודים בסיוע או בשיתוף פעולה עם ישראל.