יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, דוחה אפשרות של איחוד פוליטי עם בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין.

"עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר", טען וינטר. "מי שמבקש באמת לשלב חרדים בצה"ל, באמת לתת למשרתים ולמשפחותיהם, הגיבורים והגיבורות שלנו - את מה שמגיע להם. באמת להביא להכרעה, בעזה ובכל הגזרות- 'עמך ישראל' היא הכתובת היחידה עבורו".

לדבריו "לא נהיה שכפ"ץ של גפני וגולדקנופף על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. זה רצון העם שדורש משהו אחר- ועבורו אנחנו כאן. חברים, מה שהיה לא יהיה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא לוינטר להתעשת. " אני קורא לעופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה באף אחד משלושת הסקרים בערוצים אמש, הוכח את מחויבותך לגוש הימין, עשה את הדבר הנכון ותתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין. אין מקום לריצה נפרדת עבור אף מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה".