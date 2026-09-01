כנס פעילים שערכה מפלגתו החדשה של עופר וינטר סיפק סדרה של התבטאויות מצידו באשר לעתידו הפוליטי ולעמדותיו בסוגיות הליבה.

בפתח דבריו התייחס וינטר לדרישה ממנו להצטרף לאיחוד שהוכרז היום בין מפלגות הציונות הדתית וזהות. "אל תתרגשו מכל הלחצים, אנחנו האיחוד האמיתי. יש פה המון לחצים של פוליטיקאים שהזיזו להם קצת את הגבינה. אנחנו מביאים את הקול האמיתי של עם ישראל".

בהמשך הבהיר את עמדתו ביחס לראש הממשלה ולשיוך הפוליטי של מפגלת "עמך ישראל". "אנחנו במחנה הימין, אנחנו לא מתבלבלים בדרך, ואנחנו לא רוצים לרמות את הציבור. כרגע ראש מחנה הימין הוא בנימין נתניהו ואיתו נשב כדי לממש את החזון שלנו".

וינטר התמקד בנושא השוויון בנטל ושלל את הפתרונות שהוצעו עד כה. "אי אפשר לתת פטור גורף לכולם ואז פתאום לומר יש לנו תוכנית. זה תמיד לפני מערכת בחירות. זה ריטואל חוזר".

בהמשך הדגיש את התנאי המרכזי שלו להצטרפות לממשלה הבאה: "הציבור החרדי ישתלב בצה"ל בהמוניו, לא נשב באף ממשלה שלא תאפשר את הדבר הזה".

בסיום דבריו, רמז שהרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מעלה עכשיו דרישות בסוגיית הגיוס שלא נשמעו בעבר. "לצערי כאלה שטוענים שעכשיו הם יגייסו את כולם. אלו אותם רמט"כלים שלא תרמו לעניין, צריך לומר את האמת".

מוקדם יותר הסביר וינטר את התנגדותו לאיחוד פוליטי עם בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. "עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. מי שמבקש באמת לשלב חרדים בצה"ל, באמת לתת למשרתים ולמשפחותיהם, הגיבורים והגיבורות שלנו - את מה שמגיע להם. באמת להביא להכרעה, בעזה ובכל הגזרות- 'עמך ישראל' היא הכתובת היחידה עבורו".

לדבריו "לא נהיה שכפ"ץ של גפני וגולדקנופף על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. זה רצון העם שדורש משהו אחר- ועבורו אנחנו כאן. חברים, מה שהיה לא יהיה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא לוינטר להתעשת. " אני קורא לעופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה באף אחד משלושת הסקרים בערוצים אמש, הוכח את מחויבותך לגוש הימין, עשה את הדבר הנכון ותתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין. אין מקום לריצה נפרדת עבור אף מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה".